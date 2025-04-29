Российские военные вступили в бой за село Ступочки

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ВС РФ ведет бои с СВО на окраине Часова Яра
ВС РФ ведет бои с СВО на окраине Часова Яра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По информации российских силовых ведомств, боевые действия начпаись на южной окраине населенного пункта Ступочки. Село расположено вблизи Часова Яра (ДНР). 

«Противник выбит с окраины Ступочек. За село начались бои», — сообщили в силовых структурах. Сообщение передает ТАСС. В ведомстве также отметили, что на территории данного населенного пункта украинские военные создали многочисленные огневые точки.

Российская армия 29 апреля начала интенсивное наступление в городе Часов Яр в ДНР для установления полного контроля над ним — в результате рывка военнослужащие ВС РФ заняли три новые позиции и оттеснили противника к западным окраинам. Также войска России продолжают наступление в Сумской области для создания буферной зоны, которая призвана обезопасить Курскую область, все еще подвергающуюся атакам дронов и артиллерии ВСУ

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По информации российских силовых ведомств, боевые действия начпаись на южной окраине населенного пункта Ступочки. Село расположено вблизи Часова Яра (ДНР).  «Противник выбит с окраины Ступочек. За село начались бои», — сообщили в силовых структурах. Сообщение передает ТАСС. В ведомстве также отметили, что на территории данного населенного пункта украинские военные создали многочисленные огневые точки. Российская армия 29 апреля начала интенсивное наступление в городе Часов Яр в ДНР для установления полного контроля над ним — в результате рывка военнослужащие ВС РФ заняли три новые позиции и оттеснили противника к западным окраинам. Также войска России продолжают наступление в Сумской области для создания буферной зоны, которая призвана обезопасить Курскую область, все еще подвергающуюся атакам дронов и артиллерии ВСУ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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