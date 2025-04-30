В Сургуте (ХМАО) для жителей организовали концерт на 1 Мая. На городской площади собрались горожане и творческие коллективы.
«На площади перед городской филармонией идет концерт творческих коллективов. Помимо обычных горожан, сюда пришли профсоюзы и представители градообразующих предприятий», — передает корреспондент агентства с места.
Горожан поздравили местные власти, пожелав мира и благополучия. «Первомай — это праздник, который прежде всего нас объединяет. Объединяет всех, кто трудится на благо нашей великой Родины, на благо нашего города и на благо наших семей», — сказал в своем выступлении замглавы города Сергей Агафонов.
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