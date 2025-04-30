30 апреля 2025

В Сургуте отмечают Первомай. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутяне собрались на площади возле филармонии (архивное фото)
Сургутяне собрались на площади возле филармонии (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) для жителей организовали концерт на 1 Мая. На городской площади собрались горожане и творческие коллективы.

«На площади перед городской филармонией идет концерт творческих коллективов. Помимо обычных горожан, сюда пришли профсоюзы и представители градообразующих предприятий», — передает корреспондент агентства с места.

Горожан поздравили местные власти, пожелав мира и благополучия. «Первомай — это праздник, который прежде всего нас объединяет. Объединяет всех, кто трудится на благо нашей великой Родины, на благо нашего города и на благо наших семей», — сказал в своем выступлении замглавы города Сергей Агафонов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) для жителей организовали концерт на 1 Мая. На городской площади собрались горожане и творческие коллективы. «На площади перед городской филармонией идет концерт творческих коллективов. Помимо обычных горожан, сюда пришли профсоюзы и представители градообразующих предприятий», — передает корреспондент агентства с места. Горожан поздравили местные власти, пожелав мира и благополучия. «Первомай — это праздник, который прежде всего нас объединяет. Объединяет всех, кто трудится на благо нашей великой Родины, на благо нашего города и на благо наших семей», — сказал в своем выступлении замглавы города Сергей Агафонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...