Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали храм Великомученика Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района. В результате удара украинского беспилотника загорелись купола храма. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Враг снова бьет по нашим святыням — на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона», — написал Гладков в своем telegram-канале.Сообщается, что вследствие взрыва произошло возгорание куполов.
Благодаря быстрому реагированию сил самообороны пожар был оперативно локализован, что позволило избежать значительных разрушений. Информация о пострадавших отсутствует, а масштабы ущерба уточняются.
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