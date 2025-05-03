ВСУ атаковали храм в Белгородской области, загорелись купола. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали дроном храм Георгия Победоносца в Белгородской области
ВСУ атаковали дроном храм Георгия Победоносца в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали храм Великомученика Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района. В результате удара украинского беспилотника загорелись купола храма. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«Враг снова бьет по нашим святыням — на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона», — написал Гладков в своем telegram-канале.Сообщается, что вследствие взрыва произошло возгорание куполов.

Благодаря быстрому реагированию сил самообороны пожар был оперативно локализован, что позволило избежать значительных разрушений. Информация о пострадавших отсутствует, а масштабы ущерба уточняются.

В результате атаки ВСУ загорелись купола храма
В результате атаки ВСУ загорелись купола храма
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали храм Великомученика Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района. В результате удара украинского беспилотника загорелись купола храма. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.  «Враг снова бьет по нашим святыням — на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона», — написал Гладков в своем telegram-канале.Сообщается, что вследствие взрыва произошло возгорание куполов. Благодаря быстрому реагированию сил самообороны пожар был оперативно локализован, что позволило избежать значительных разрушений. Информация о пострадавших отсутствует, а масштабы ущерба уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...