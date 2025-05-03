03 мая 2025

Екатеринбуржцы смогут увидеть редкий космический объект

Над Екатеринбургом можно увидеть МКС до 20 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МКС можно увидеть невооруженным глазом до 20 мая
МКС можно увидеть невооруженным глазом до 20 мая Фото:

В небе над Екатеринбургом можно увидеть Международную космическую станцию (МКС). Жители города смогут наблюдать космический объект ранним утром и поздним вечером вплоть до 20 мая. Об этом сообщает инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

«Начался один из лучших периодов для наблюдения международной космической станции над Уралом», — цитирует Е1 Санакоева. При этом инженер отметил, что курс космической станции может немного измениться.

Чтобы увидеть МКС, необходимо всмотреться в звездное небо. Космическая станция является самым ярким объектом после Луны. Орбитальный комплекс будет двигаться с запада на восток. МКС будет видна каждый день, но до 9 мая лучше всего искать ее ранним утром. После 10 числа станция будет видна и на ночном небе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В небе над Екатеринбургом можно увидеть Международную космическую станцию (МКС). Жители города смогут наблюдать космический объект ранним утром и поздним вечером вплоть до 20 мая. Об этом сообщает инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «Начался один из лучших периодов для наблюдения международной космической станции над Уралом», — цитирует Е1 Санакоева. При этом инженер отметил, что курс космической станции может немного измениться. Чтобы увидеть МКС, необходимо всмотреться в звездное небо. Космическая станция является самым ярким объектом после Луны. Орбитальный комплекс будет двигаться с запада на восток. МКС будет видна каждый день, но до 9 мая лучше всего искать ее ранним утром. После 10 числа станция будет видна и на ночном небе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...