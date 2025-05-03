Екатеринбуржцы смогут увидеть редкий космический объект

В небе над Екатеринбургом можно увидеть Международную космическую станцию (МКС). Жители города смогут наблюдать космический объект ранним утром и поздним вечером вплоть до 20 мая. Об этом сообщает инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
«Начался один из лучших периодов для наблюдения международной космической станции над Уралом», — цитирует Е1 Санакоева. При этом инженер отметил, что курс космической станции может немного измениться.
Чтобы увидеть МКС, необходимо всмотреться в звездное небо. Космическая станция является самым ярким объектом после Луны. Орбитальный комплекс будет двигаться с запада на восток. МКС будет видна каждый день, но до 9 мая лучше всего искать ее ранним утром. После 10 числа станция будет видна и на ночном небе.
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