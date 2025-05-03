03 мая 2025

В Екатеринбург возвращается теплая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура в городе достигнет 18 градусов
Температура в городе достигнет 18 градусов Фото:

В конце недели в Екатеринбург вернется теплая погода. Начиная с воскресенья, 4 мая, температура на улице будет подниматься. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Днем с запада на Средний Урал начнет поступать более теплая воздушная масса, в основном в южные районы области. Усиление адвекции тепла ожидается в понедельник, когда регион окажется в теплом секторе циклона, сформировавшегося на атмосферном фронте в районе Балтики», — сказано в прогнозе. 

4 мая в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ближе к вечеру возможен дождь. Днем будет до +15, а ночью температура опустится до +3 градусов. Местами ветер достигнет 12 метров в секунду.

5 мая станет еще теплее. Днем в Екатеринбурге будет до +18, а ночью в районе +6 градусов. Ветер ослабнет и не будет превышать 5 метров в секунду. В течение дня возможен небольшой дождь.

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В конце недели в Екатеринбург вернется теплая погода. Начиная с воскресенья, 4 мая, температура на улице будет подниматься. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Днем с запада на Средний Урал начнет поступать более теплая воздушная масса, в основном в южные районы области. Усиление адвекции тепла ожидается в понедельник, когда регион окажется в теплом секторе циклона, сформировавшегося на атмосферном фронте в районе Балтики», — сказано в прогнозе.  4 мая в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ближе к вечеру возможен дождь. Днем будет до +15, а ночью температура опустится до +3 градусов. Местами ветер достигнет 12 метров в секунду. 5 мая станет еще теплее. Днем в Екатеринбурге будет до +18, а ночью в районе +6 градусов. Ветер ослабнет и не будет превышать 5 метров в секунду. В течение дня возможен небольшой дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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