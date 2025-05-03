В Екатеринбург возвращается теплая погода

В конце недели в Екатеринбург вернется теплая погода. Начиная с воскресенья, 4 мая, температура на улице будет подниматься. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Днем с запада на Средний Урал начнет поступать более теплая воздушная масса, в основном в южные районы области. Усиление адвекции тепла ожидается в понедельник, когда регион окажется в теплом секторе циклона, сформировавшегося на атмосферном фронте в районе Балтики», — сказано в прогнозе.
4 мая в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ближе к вечеру возможен дождь. Днем будет до +15, а ночью температура опустится до +3 градусов. Местами ветер достигнет 12 метров в секунду.
5 мая станет еще теплее. Днем в Екатеринбурге будет до +18, а ночью в районе +6 градусов. Ветер ослабнет и не будет превышать 5 метров в секунду. В течение дня возможен небольшой дождь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!