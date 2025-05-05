Пермский экс-депутат Телепнев снова пытается выйти из колонии

Соликамский городской суд вновь рассмотрит прошение об условно-досрочном освобождении бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Рассмотрение дела назначено на 16 мая.
"В инстанции информацию подтвердили и сообщили, что материалы из колонии-поселения поступили, дело будет рассматривать судья Владимир Богатырев. Заседание назначено на 16 мая", — пишет Properm.ru со ссылкой на суд. Ранее адвокаты Телепнева неоднократно направляли ходатайства о смягчении наказания и прекращении уголовного дела, однако все заявления отзывались.
В марте 2023 года Телепнева приговорили к четырем годам колонии строгого режима за дебош в баре «Наташа». Позже наказание смягчили — его перевели в колонию-поселение. В декабре 2024 года защитница экс-депутата подавала прошение о замене колонии-поселения на принудительные работы, но сразу отозвала его.
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