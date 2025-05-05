Студенты Челябинского государственного университета исполнили песню Шамана «Встанем» на корейском языке. Выступление прошло во время собрания студенческого клуба дружбы с КНДР, приуроченного ко Дню Солнца — главному национальному празднику Северной Кореи, посвященному дню рождения Ким Ир Сена.
«В честь данного праздника мы хотим исполнить песню Шамана „Встанем“, любезно переведенную на корейский язык нашей активисткой — Зеленской Олесей. Эта песня поднимает тему благодарности и памяти о героях Отечества. Так и корейский народ благодарен своему вождю Ким Ир Сену и хранит вечную память о нем», — написали студенты в сообществе «Студенческий клуб дружбы с КНДР ЧелГУ» в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие собрало студентов, интересующихся историей и культурой КНДР, а также представителей Уральского Студенческого Антифашистского Фронта. Ребята заслушали доклады, представили музыкальные номера, устроили фотосессию, а также сыграли с гостями в традиционную корейскую карточную игру.
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