Аналитик раскрыл, кому летом повысят пенсии

Летом 2025 года отдельные категории пенсионеров в России смогут рассчитывать на увеличение размера пенсии. Как сообщил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев, повышение связано с достижением гражданами 80-летнего возраста и удвоением фиксированной части страховой пенсии.
«Граждане, которым в июне исполняется 80 лет, могут рассчитывать на удвоение фиксированной части пенсии. В 2025 году эта выплата составляет 8 907,7 рубля», — пишет aif.ru со ссылкой на слова Расторгуева.
Таким образом, после достижения пенсионером юбилейного возраста, размер фиксированной выплаты к его пенсии со следующего месяца увеличится до 17 815,4 рубля. Эта сумма не включает страховую часть пенсии. Перерасчет будет произведен в автоматическом режиме, подавать отдельное заявление для этого не потребуется.
В то же время Расторгуев уточнил, что данная мера распространяется исключительно на получателей страховой пенсии. Пенсионеры, которые получают социальную пенсию, на удвоение фиксированной части рассчитывать не могут.
С 1 августа 2025 года страховые пенсии граждан, продолжающих трудовую деятельность, будут увеличены в результате автоматического перерасчета. Повышение коснется тех пенсионеров, за которых работодатели в 2024 году осуществляли уплату страховых взносов. Перерасчет будет проведен без необходимости подачи каких-либо заявлений, однако при этом будет учитываться не более трех пенсионных баллов.
Ранее были названы способы увеличить пенсию, пишет «Национальная служба новостей». Жители России имеют возможность повысить размер своей пенсии. Это возможно при условии, что гражданин выходит на пенсию позже установленного законодательством возраста или становится участником программы долгосрочных сбережений. В случае, если решение о выходе на пенсию откладывается на 10 лет, выплачиваемая сумма может возрасти более чем вдвое.
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