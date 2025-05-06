Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в Златоусте показали школьный стадион, построенный в рамках государственно-частного партнерства и при поддержке бывшего выпускника. Подобный проект в Златоусте стал первым, передает корреспондент URA.RU.
«Стадион при школе №2 — первый пример государственно-частного партнерства для Златоуста, где в проект вложился известный выпускник — собственник предприятия „Смарт“. Мы договорились, что сделаем школьный стадион в пропорциях 50 на 50. Будучи в Златоусте, я не мог не убедиться, что все наши задумки реализованы», — рассказал Текслер, передает корреспондент URA.RU.
Общая стоимость работ по благоустройству составила более 25 миллионов рублей. Из областного бюджета было выделено 12 миллионов рублей. Аналогичную сумму направил бизнесмен Алексей Волков. Заниматься спортом на стадионе смогут не только школьники, но и жители соседних домов. «Приветствую такие примеры, когда бизнесмены готовы инвестировать в социальную сферу. Мы всегда такие инициативы поддерживаем», — отметил Текслер.
Губернатор Челябинской области 6 мая работал в Кусе и Златоусте. В Кусе Текслер посетил пожарное депо после ремонта. В Златоусте ранее ознакомился с работой местного техникума технологий и экономики.
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