Текслер в Златоусте похвалил студентов, управляющих дронами, привезенными с СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер ознакомился с организацией подготовки операторов БПЛА
Алексей Текслер ознакомился с организацией подготовки операторов БПЛА Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Златоусте ознакомился с работой местного техникума технологий и экономики. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Сегодня необходимо готовить ребят рабочих профессий, которые реально востребованы в экономике региона. И у вас для этого все возможности есть», — обратился Текслер к директору техникума Марине Пономаревой.

Текслер ознакомился с классами и мастерскими техникума, пообщался с будущими бухгалтерами, сварщиками и поварами. Ребята продемонстрировали свое мастерство по управлению дронами, часть из которых были привезены из зоны СВО.

Текслер поручил наладить более плотный контакт ребят, занимающихся по профилю военно-патриотической направленности, с воинскими частями, в которых служат участники специальной военной операции. Общаясь со студентами, обучающимся кулинарному мастерству, Текслер подчеркнул, что в связи с развитием в Златоусте туристического бизнеса, они будут всегда обеспечены работой. Также студенты продемонстрировали губернатору навыки в ремонте легковых автомобилей и сварке.

Пообщался Текслер и с наставниками студентов. Так, мастер производственного обучения Василий Стаферов в национальном чемпионате «Навыки мудрых» в 2020, 2021 и 2022 годах завоевал первое место среди мастеров производственного обучения.

Техникум уникален тем, что готовит ребят, начиная со школьного возраста. Здесь занимаются учащиеся с восьмого класса школы. Потом большинство из них остаются продолжать профессиональное образование уже в стенах техникума как студенты.

Вскоре в Москве состоится международная конференция, куда специалисты техникума поедут делиться опытом. По завершении экскурсии, Текслер назвал работу учебно-производственного комплекса техникума образцово-показательной.

Текслер находится в Златоусте в рамках рабочей поездки. В этот же день он посетил Кусу.

Алексей Текслер остался доволен качеством подготовки кулинаров
Алексей Текслер остался доволен качеством подготовки кулинаров
Фото:
Студенты-автомеханики продемонстрировали губернатору свое мастерство
Студенты-автомеханики продемонстрировали губернатору свое мастерство
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Златоусте ознакомился с работой местного техникума технологий и экономики. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня необходимо готовить ребят рабочих профессий, которые реально востребованы в экономике региона. И у вас для этого все возможности есть», — обратился Текслер к директору техникума Марине Пономаревой. Текслер ознакомился с классами и мастерскими техникума, пообщался с будущими бухгалтерами, сварщиками и поварами. Ребята продемонстрировали свое мастерство по управлению дронами, часть из которых были привезены из зоны СВО. Текслер поручил наладить более плотный контакт ребят, занимающихся по профилю военно-патриотической направленности, с воинскими частями, в которых служат участники специальной военной операции. Общаясь со студентами, обучающимся кулинарному мастерству, Текслер подчеркнул, что в связи с развитием в Златоусте туристического бизнеса, они будут всегда обеспечены работой. Также студенты продемонстрировали губернатору навыки в ремонте легковых автомобилей и сварке. Пообщался Текслер и с наставниками студентов. Так, мастер производственного обучения Василий Стаферов в национальном чемпионате «Навыки мудрых» в 2020, 2021 и 2022 годах завоевал первое место среди мастеров производственного обучения. Техникум уникален тем, что готовит ребят, начиная со школьного возраста. Здесь занимаются учащиеся с восьмого класса школы. Потом большинство из них остаются продолжать профессиональное образование уже в стенах техникума как студенты. Вскоре в Москве состоится международная конференция, куда специалисты техникума поедут делиться опытом. По завершении экскурсии, Текслер назвал работу учебно-производственного комплекса техникума образцово-показательной. Текслер находится в Златоусте в рамках рабочей поездки. В этот же день он посетил Кусу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...