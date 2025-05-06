Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Златоусте ознакомился с работой местного техникума технологий и экономики. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Сегодня необходимо готовить ребят рабочих профессий, которые реально востребованы в экономике региона. И у вас для этого все возможности есть», — обратился Текслер к директору техникума Марине Пономаревой.
Текслер ознакомился с классами и мастерскими техникума, пообщался с будущими бухгалтерами, сварщиками и поварами. Ребята продемонстрировали свое мастерство по управлению дронами, часть из которых были привезены из зоны СВО.
Текслер поручил наладить более плотный контакт ребят, занимающихся по профилю военно-патриотической направленности, с воинскими частями, в которых служат участники специальной военной операции. Общаясь со студентами, обучающимся кулинарному мастерству, Текслер подчеркнул, что в связи с развитием в Златоусте туристического бизнеса, они будут всегда обеспечены работой. Также студенты продемонстрировали губернатору навыки в ремонте легковых автомобилей и сварке.
Пообщался Текслер и с наставниками студентов. Так, мастер производственного обучения Василий Стаферов в национальном чемпионате «Навыки мудрых» в 2020, 2021 и 2022 годах завоевал первое место среди мастеров производственного обучения.
Техникум уникален тем, что готовит ребят, начиная со школьного возраста. Здесь занимаются учащиеся с восьмого класса школы. Потом большинство из них остаются продолжать профессиональное образование уже в стенах техникума как студенты.
Вскоре в Москве состоится международная конференция, куда специалисты техникума поедут делиться опытом. По завершении экскурсии, Текслер назвал работу учебно-производственного комплекса техникума образцово-показательной.
Текслер находится в Златоусте в рамках рабочей поездки. В этот же день он посетил Кусу.
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