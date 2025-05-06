Силуанов оценил возможность ужесточений требований к льготным программам ипотеки

Силуанов: ужесточение требований к льготной ипотеке не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
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Силуанов отметил, что финансирование программ льготной ипотеки достигнет двух трлн рублей
Силуанов отметил, что финансирование программ льготной ипотеки достигнет двух трлн рублей Фото:

В настоящее время введение более строгих условий для льготных ипотечных программ не рассматривается. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. 

«Ужесточение требований к льготным программам ипотеки не планируется», — заявил министр в ходе брифинга. Он добавил, что в 2025 году финансирование этих программ за счет субсидий увеличится и достигнет двух триллионов рублей.

Ранее вопрос об отмене комиссий по ипотечным кредитам вызвал дискуссии среди руководителей крупнейших банков. Глава Сбербанка Герман Греф и председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупреждали, что эти меры могут привести к росту цен на жилье.

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В настоящее время введение более строгих условий для льготных ипотечных программ не рассматривается. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.  «Ужесточение требований к льготным программам ипотеки не планируется», — заявил министр в ходе брифинга. Он добавил, что в 2025 году финансирование этих программ за счет субсидий увеличится и достигнет двух триллионов рублей. Ранее вопрос об отмене комиссий по ипотечным кредитам вызвал дискуссии среди руководителей крупнейших банков. Глава Сбербанка Герман Греф и председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупреждали, что эти меры могут привести к росту цен на жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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