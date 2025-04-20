Греф и Набиуллина назвали последствия отмены комиссии в банках по ипотеке

Отмена комиссий по ипотечным кредитам в банках может спровоцировать значительное сокращение объемов выдачи ипотеки, а также привести к росту цен на жилье. Об этом сообщают глава Сбербанка Герман Греф и председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Будем отменять комиссию, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна», — рассказывает Греф в беседе с журналистом «России-1» Павлом Зарубиным в telegram-канале. Набиуллина также отмечает, что Банк России выражает несогласие с введением подобных комиссий, поскольку такие непрозрачные механизмы способствуют искусственному увеличению цен на жилье.
Глава ВТБ Андрей Костин поддержал отмену комиссий, подчеркнув, что их вводили «не от хорошей жизни». Министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал содействие со стороны государства, в том числе внесение поправок в бюджет для выдачи банками льготной ипотеки под 6%.
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