В Перми приземлился самолет, перенаправленный из Ижевска из-за угрозы БПЛА

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Ижевск, был вынужден совершить посадку в Перми в связи с введением режима повышенной опасности из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов на территории Удмуртии 12 августа. Об этом сообщил генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников.
«После объявления о беспилотной угрозе в Удмуртской Республике в аэропорту Ижевска был введен специальный режим безопасности „ковер“, предусматривающий временное прекращение приема и отправки воздушных судов. Таким образом, рейс номер 302, следовавший по маршруту Домодедово — Ижевск, был перенаправлен и осуществил посадку в аэропорту города Перми», — написал Синельников в telegram-канале.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов информировал о возможной атаке беспилотников и обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. В Пермском крае днем 12 августа также объявлен режим беспилотной опасности. Пермяки получают сообщения об угрозе атаки БПЛА.
