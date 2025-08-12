Пермякам рассылают сообщения об угрозе атаки БПЛА. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермякам рекомендуют укрыться в безопасном месте
Пермякам рекомендуют укрыться в безопасном месте Фото:

Жителям Пермского края рассылают сообщения об угрозе атаки БПЛА. Предупреждения приходят от РСЧС.

«Внимание, угроза БПЛА! Укройтесь в ближайшем безопасном месте! Возможны ограничения мобильной связи. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае днем 12 августа введен режим беспилотной опасности. Причина — случаи появления беспилотных летательных аппаратов в соседних регионах. 

В регионе может не работать мобильная связь
В регионе может не работать мобильная связь
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Пермского края рассылают сообщения об угрозе атаки БПЛА. Предупреждения приходят от РСЧС. «Внимание, угроза БПЛА! Укройтесь в ближайшем безопасном месте! Возможны ограничения мобильной связи. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае днем 12 августа введен режим беспилотной опасности. Причина — случаи появления беспилотных летательных аппаратов в соседних регионах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...