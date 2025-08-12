Пермякам рекомендуют укрыться в безопасном месте
Жителям Пермского края рассылают сообщения об угрозе атаки БПЛА. Предупреждения приходят от РСЧС.
«Внимание, угроза БПЛА! Укройтесь в ближайшем безопасном месте! Возможны ограничения мобильной связи. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае днем 12 августа введен режим беспилотной опасности. Причина — случаи появления беспилотных летательных аппаратов в соседних регионах.
В регионе может не работать мобильная связь
