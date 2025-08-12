Пермяки жалуются на проблемы со связью после объявления беспилотной опасности

В разных районах Перми после объявления режима «Беспилотная опасность» возникли проблемы с мобильной связью. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU.

«Пришло смс с оповещением о беспилотной опасности и через несколько минут пропал мобильный интернет. Живу в микрорайоне Городские горки, Мотовилихинский район», — рассказал корреспондент агентства Данил Постаногов.

Также проблемы со связью отмечаются в других районах города. К примеру, в Свердловском районе не работает связь нескольких операторов, а возле зоопарка (Индустриальный район) нет интернета.

Днем 12 августа ГУ МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале предупредило жителей региона о введении режима беспилотной опасности. Причина — случаи появления беспилотных летательных аппаратов в соседних регионах.

