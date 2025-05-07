В Екатеринбурге открыли уникальную выставку об истории подвига советских врачей

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Выставка открылась в парке «Россия – моя история»
Выставка открылась в парке «Россия – моя история» Фото:

В Екатеринбурге открыли выставочное пространство «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». В торжественной церемонии поучаствовали полпред президента в УрФО Артем Жога, свердловский министр здравоохранения Татьяна Савинова, главный редактор федерального проекта «Россия — моя история» Александр Мясников, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

«Моя бабушка руководила санитарным поездом в течение двух лет. И я воспитана на рассказах о том, как она работала, как у них была организована медицинская помощь во время санитарной эвакуации, поэтому, гуляя по экспозиции, во мне ожили детские воспоминания. Посетить выставку будет очень полезно для современных детей, узнать о том, что происходило в годы войны и какой ценой далась нам победа 80 лет назад», — поделилась Савинова.

В экспозиции представлено множество уникальных историй. На выставке посетители смогут познакомиться с тем, как формировалась военная медицина 1941–1945 годов, развивалась, проявлялся профессионализм врачей, с какими проблемами они сталкивались.

«Во время Великой Отечественной войны не было ни одной пандемии, что позволило врачам сосредоточиться на лечении раненых. Они сделали невероятные вещи, такие как открытие пенициллина и использование различных медицинских средств. Эти достижения спасли множество жизней и стали основой для дальнейшего развития медицины», — рассказал главный редактор проекта «Россия моя история» Александра Мясникова.

Над выставкой работали историки, кандидаты исторических наук, дизайнеры, художники, сотрудники парка «Россия — моя история», сценаристы, писатели, медики, коллекционеры. Для формирования выставки использовали данные из семейных архивов, частных коллекций, ведомственных и государственных музеев.

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В Екатеринбурге открыли выставочное пространство «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». В торжественной церемонии поучаствовали полпред президента в УрФО Артем Жога, свердловский министр здравоохранения Татьяна Савинова, главный редактор федерального проекта «Россия — моя история» Александр Мясников, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. «Моя бабушка руководила санитарным поездом в течение двух лет. И я воспитана на рассказах о том, как она работала, как у них была организована медицинская помощь во время санитарной эвакуации, поэтому, гуляя по экспозиции, во мне ожили детские воспоминания. Посетить выставку будет очень полезно для современных детей, узнать о том, что происходило в годы войны и какой ценой далась нам победа 80 лет назад», — поделилась Савинова. В экспозиции представлено множество уникальных историй. На выставке посетители смогут познакомиться с тем, как формировалась военная медицина 1941–1945 годов, развивалась, проявлялся профессионализм врачей, с какими проблемами они сталкивались. «Во время Великой Отечественной войны не было ни одной пандемии, что позволило врачам сосредоточиться на лечении раненых. Они сделали невероятные вещи, такие как открытие пенициллина и использование различных медицинских средств. Эти достижения спасли множество жизней и стали основой для дальнейшего развития медицины», — рассказал главный редактор проекта «Россия — моя история» Александра Мясникова. Над выставкой работали историки, кандидаты исторических наук, дизайнеры, художники, сотрудники парка «Россия — моя история», сценаристы, писатели, медики, коллекционеры. Для формирования выставки использовали данные из семейных архивов, частных коллекций, ведомственных и государственных музеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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