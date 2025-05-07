Крупнейший вуз Пермского края усиливает меры безопасности в преддверии 9 Мая

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) усилил меры безопасности в преддверии празднования 9 Мая. В приказе, который имеется в распоряжении URA.RU? говорится о том, что на территории университета проведен осмотр зданий на предмет возможного наличия в них взрывных устройств.
«Организовать проведение комиссионных осмотров территорий и помещений научных и других структурных подразделений ПНИПУ, расположенных на территории с проверкой чердаков и подвалов на предмет возможного обнаружения закладок взрывных устройств, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ с составлением актов проверки состояния безопасности и антитеррористической защищенности», — говорится в приказе за подписью ректора Антона Петроченкова.
На период майских каникул (с 1 по 4-е, а также с 8 по 11 мая) в ПНИПУ отменены учебные мероприятия. Также вуз ужесточил пропускной режим на своих объектах. На случай возникновения непредвиденных ситуаций в Политехе созданы аварийные бригады. Помимо этого, в документе указано, что работники и студенты ПНИПУ, имеющие допуск к сведениям, составляющим гостайну, могут выехать за пределы РФ только с письменного согласия ректора университета. URA.RU рассказывало, что аналогичные мероприятия вуз проводил перед новогодними выходными, в декабре 2024 года.
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