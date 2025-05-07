Глава Минобороны Белоусов провел важную встречу с коллегой из Конго. Видео

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Белоусов оценил дружественный характер отношений между Россией и Республикой Конго
Белоусов оценил дружественный характер отношений между Россией и Республикой Конго Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры со своим коллегой из Республики Конго Шарлем Ришаром Монджо. Об этом сообщило российское оборонное ведомства. В ходе встречи они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

«В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления дальнейшего взаимодействия между оборонными ведомствами», — говорится в telegram-канале ведомства. По словам Белоусова, между Россией и Конго уже создана прочная договорно-правовая база, основой которой является взаимодействие в военной и военно-технической областях. Он также высоко оценил дружественный характер отношений между странами. Ришар Монджо, в свою очередь, поблагодарил за возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества.

В рамках переговоров стороны рассмотрели пути дальнейшего развития партнерства между оборонными ведомствами. Белоусов также выразил благодарность конголезскому коллеге за участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры со своим коллегой из Республики Конго Шарлем Ришаром Монджо. Об этом сообщило российское оборонное ведомства. В ходе встречи они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в военной и военно-технической сферах. «В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления дальнейшего взаимодействия между оборонными ведомствами», — говорится в telegram-канале ведомства. По словам Белоусова, между Россией и Конго уже создана прочная договорно-правовая база, основой которой является взаимодействие в военной и военно-технической областях. Он также высоко оценил дружественный характер отношений между странами. Ришар Монджо, в свою очередь, поблагодарил за возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества. В рамках переговоров стороны рассмотрели пути дальнейшего развития партнерства между оборонными ведомствами. Белоусов также выразил благодарность конголезскому коллеге за участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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