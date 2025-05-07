Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры со своим коллегой из Республики Конго Шарлем Ришаром Монджо. Об этом сообщило российское оборонное ведомства. В ходе встречи они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
«В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления дальнейшего взаимодействия между оборонными ведомствами», — говорится в telegram-канале ведомства. По словам Белоусова, между Россией и Конго уже создана прочная договорно-правовая база, основой которой является взаимодействие в военной и военно-технической областях. Он также высоко оценил дружественный характер отношений между странами. Ришар Монджо, в свою очередь, поблагодарил за возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества.
В рамках переговоров стороны рассмотрели пути дальнейшего развития партнерства между оборонными ведомствами. Белоусов также выразил благодарность конголезскому коллеге за участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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