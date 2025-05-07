Свердловские музыканты сыграли Чайковского на взлетной полосе аэропорта Кольцово. Видео

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На взлетной полосе сыграл Мясковский-квартет Свердловской филармонии
На взлетной полосе сыграл Мясковский-квартет Свердловской филармонии Фото:

В аэропорту Кольцово в честь 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского Мясковский-квартет Свердловской филармонии исполнил произведение композитора на взлетной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Часть детства — до отъезда на учебу в Петербург — Пётр Ильич провел в Алапаевске, где делал первые шаги в самостоятельном творчестве. Круглую дату на перроне нашего аэропорта мы отметили с Мясковский-квартетом Свердловской филармонии», — рассказали в Кольцово. Музыканты сыграли вторую часть Первого квартета Чайковского.

Квартет имени Мясковского является продолжателем традиций знаменитого ансамбля XX века и представляет новое поколение коллектива. В его состав входят четверо музыкантов из Уральского филармонического оркестра.

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В аэропорту Кольцово в честь 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского Мясковский-квартет Свердловской филармонии исполнил произведение композитора на взлетной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «Часть детства — до отъезда на учебу в Петербург — Пётр Ильич провел в Алапаевске, где делал первые шаги в самостоятельном творчестве. Круглую дату на перроне нашего аэропорта мы отметили с Мясковский-квартетом Свердловской филармонии», — рассказали в Кольцово. Музыканты сыграли вторую часть Первого квартета Чайковского. Квартет имени Мясковского является продолжателем традиций знаменитого ансамбля XX века и представляет новое поколение коллектива. В его состав входят четверо музыкантов из Уральского филармонического оркестра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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