В аэропорту Кольцово в честь 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского Мясковский-квартет Свердловской филармонии исполнил произведение композитора на взлетной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Часть детства — до отъезда на учебу в Петербург — Пётр Ильич провел в Алапаевске, где делал первые шаги в самостоятельном творчестве. Круглую дату на перроне нашего аэропорта мы отметили с Мясковский-квартетом Свердловской филармонии», — рассказали в Кольцово. Музыканты сыграли вторую часть Первого квартета Чайковского.
Квартет имени Мясковского является продолжателем традиций знаменитого ансамбля XX века и представляет новое поколение коллектива. В его состав входят четверо музыкантов из Уральского филармонического оркестра.
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