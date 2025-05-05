В Кремле рассказали о встрече Путина в Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин не планирует поездки на Ближний Восток в середине мая, несмотря на появившиеся в СМИ обсуждения возможной встречи с главой США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, у президента нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая, но, с другой стороны, мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча явно на слуху. И во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима, она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных уровнях экспертных», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пока какой-то конкретики на этот счет встречи Путина и Трампа нет, заявил Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее допустил вероятность проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках своего грядущего визита в Саудовскую Аравию. Об этом глава Белого дома сообщил, отвечая на вопросы представителей СМИ. Он отметил, что окончательное решение о возможности такого контакта еще не принято и этот вопрос находится на стадии рассмотрения.
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