В Кремле рассказали о встрече Путина в Саудовской Аравии

Песков: Путин не поедет на Ближний Восток на встречу с Трампом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У Путина нет в планах встречи с Трампом в Саудовской Аравии в мае, заявил Песков
У Путина нет в планах встречи с Трампом в Саудовской Аравии в мае, заявил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не планирует поездки на Ближний Восток в середине мая, несмотря на появившиеся в СМИ обсуждения возможной встречи с главой США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, у президента нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая, но, с другой стороны, мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча явно на слуху. И во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима, она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных уровнях экспертных», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пока какой-то конкретики на этот счет встречи Путина и Трампа нет, заявил Песков.

Президент США Дональд Трамп ранее допустил вероятность проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках своего грядущего визита в Саудовскую Аравию. Об этом глава Белого дома сообщил, отвечая на вопросы представителей СМИ. Он отметил, что окончательное решение о возможности такого контакта еще не принято и этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

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Президент России Владимир Путин не планирует поездки на Ближний Восток в середине мая, несмотря на появившиеся в СМИ обсуждения возможной встречи с главой США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, у президента нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая, но, с другой стороны, мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча явно на слуху. И во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима, она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных уровнях экспертных», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пока какой-то конкретики на этот счет встречи Путина и Трампа нет, заявил Песков. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вероятность проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках своего грядущего визита в Саудовскую Аравию. Об этом глава Белого дома сообщил, отвечая на вопросы представителей СМИ. Он отметил, что окончательное решение о возможности такого контакта еще не принято и этот вопрос находится на стадии рассмотрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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