Депутат Госдумы Лантратова предложила укротить цены на детские продукты питания

Депутат Госдумы РФ, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова вместе с руководителем фракции СРЗП Сергеем Мироновым предложили зафиксировать цены на продукты для детей. Как рассказала Лантратова, авторы инициативы поддержать российских производителей детского питания.
«За последние годы цены на детское питание выросли на 45–67%. Это в два–три раза больше, чем инфляция. При этом 80% рынка занимают зарубежные бренды, а 40% сырья — импортное. Надо предоставить субсидии тем производителям, кто использует хотя бы 30% российского сырья», — считает Лантратова.
Проблема доступности детского питания становится все более острой, так как зависимость от импортных товаров негативно сказывается на здоровье детей. Ужесточение ответственности за нарушения стандартов безопасности также требует особого внимания, ведь существующие штрафы не могут существенно повлиять на крупных производителей. Лантратова считает, что необходимо повысить штрафы до 100% от реализованной продукции.
Депутаты уже направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой поддержать отечественных производителей и принять меры для улучшения ситуации на рынке детского питания. Депутаты уверены, что здоровье детей не должно зависеть от цен или импортных поставок, и призывают к действию на уровне государственного регулирования.
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