Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер был восхищен прошедшим в Москве парадом в честь 80-летия Победы. Он заявил, что это торжество его сильно впечатлило.
«Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов», — передает слова политика РИА Новости. Он добавил, что мудрость президента РФ Владимира Путина, который использует это событие для продвижения мирных инициатив, вызывает уважение.
Нимайер подчеркнул, что Германия разделяет с Россией дух праздника 9 Мая как дня освобождения. Он также выразил благодарность за возможность увидеть это торжество, напоминающее о ценности мира и человечности.
Военный парад в честь 80-летия Победы прошел в Москве на Красной площади. Мероприятие завершилось пролетом авиации.
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