Немецкий политик Нимайер восхитился Парадом Победы и мудростью Путина

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Немецкий политик впечатлен участием молодых курсантов в параде
Немецкий политик впечатлен участием молодых курсантов в параде Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер был восхищен прошедшим в Москве парадом в честь 80-летия Победы. Он заявил, что это торжество его сильно впечатлило. 

«Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов», — передает слова политика РИА Новости. Он добавил, что мудрость президента РФ Владимира Путина, который использует это событие для продвижения мирных инициатив, вызывает уважение. 

Нимайер подчеркнул, что Германия разделяет с Россией дух праздника 9 Мая как дня освобождения. Он также выразил благодарность за возможность увидеть это торжество, напоминающее о ценности мира и человечности.

Военный парад в честь 80-летия Победы прошел в Москве на Красной площади. Мероприятие завершилось пролетом авиации.

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Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер был восхищен прошедшим в Москве парадом в честь 80-летия Победы. Он заявил, что это торжество его сильно впечатлило.  «Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов», — передает слова политика РИА Новости. Он добавил, что мудрость президента РФ Владимира Путина, который использует это событие для продвижения мирных инициатив, вызывает уважение.  Нимайер подчеркнул, что Германия разделяет с Россией дух праздника 9 Мая как дня освобождения. Он также выразил благодарность за возможность увидеть это торжество, напоминающее о ценности мира и человечности. Военный парад в честь 80-летия Победы прошел в Москве на Красной площади. Мероприятие завершилось пролетом авиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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