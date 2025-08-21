ВКС получили партию истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация передала ВС России очередную партию истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
«В этом году в войска переданы уже несколько партий истребителей Су-35С, и этот процесс не останавливается, на стадии производства находятся уже новые самолеты для следующих поставок», — приводит слова Евтушенко пресс-служба Ростеха. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Ранее в госкорпорации «Ростех» назвали главный плюс Су-35С — способность обеспечивать прикрытие ударных групп и не допускать самолеты противника к рубежам применения оружия. Эксперты отмечают, что истребитель оснащен современной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, что предоставляет возможность одновременно обнаруживать и сопровождать большое количество воздушных целей. Помимо этого, он способен осуществлять подавление позиций противовоздушной обороны противника, а также проводить разведывательные мероприятия.
