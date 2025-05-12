Свердловского шахтера оправдали по делу о гибели коллеги

12 мая 2025 в 21:07 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла весной прошлого года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская» Краснотурьинский городской суд Свердловской области оправдал шахтера Николая Матафонова по делу о гибели человека в шахте «Северопесчанская». Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Трагедия случилась 1 апреля 2024 года. В шахте произошел несанкционированный взрыв. По версии обвинения, Матафонов якобы складировал на месте ЧП неиспользованные взрывчатые вещества, а рядом разместил электродетонаторы. А затем дал указание проходчику своей бригады взять взрывной провод и подать импульс в сеть. Рабочий погиб от взрыва. Матафонова обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Однако суд оправдал его, поскольку не нашел подтверждений словам гособвинения. «Суд установил, что обвинение построено на предположениях, не подтверждено объективными доказательствами, а потому не может быть положено в основу обвинительного приговора», — отметили в инстанции. Приговор не вступил в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Краснотурьинский городской суд Свердловской области оправдал шахтера Николая Матафонова по делу о гибели человека в шахте «Северопесчанская». Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Трагедия случилась 1 апреля 2024 года. В шахте произошел несанкционированный взрыв. По версии обвинения, Матафонов якобы складировал на месте ЧП неиспользованные взрывчатые вещества, а рядом разместил электродетонаторы. А затем дал указание проходчику своей бригады взять взрывной провод и подать импульс в сеть. Рабочий погиб от взрыва. Матафонова обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Однако суд оправдал его, поскольку не нашел подтверждений словам гособвинения. «Суд установил, что обвинение построено на предположениях, не подтверждено объективными доказательствами, а потому не может быть положено в основу обвинительного приговора», — отметили в инстанции. Приговор не вступил в законную силу.