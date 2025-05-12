Свердловского шахтера оправдали по делу о гибели коллеги

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, забой, инструмент шахтера
Трагедия произошла весной прошлого года Фото:
новость из сюжета
Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская»

Краснотурьинский городской суд Свердловской области оправдал шахтера Николая Матафонова по делу о гибели человека в шахте «Северопесчанская». Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Трагедия случилась 1 апреля 2024 года. В шахте произошел несанкционированный взрыв. По версии обвинения, Матафонов якобы складировал на месте ЧП неиспользованные взрывчатые вещества, а рядом разместил электродетонаторы. А затем дал указание проходчику своей бригады взять взрывной провод и подать импульс в сеть. Рабочий погиб от взрыва.

Матафонова обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Однако суд оправдал его, поскольку не нашел подтверждений словам гособвинения.

«Суд установил, что обвинение построено на предположениях, не подтверждено объективными доказательствами, а потому не может быть положено в основу обвинительного приговора», — отметили в инстанции. Приговор не вступил в законную силу.

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Краснотурьинский городской суд Свердловской области оправдал шахтера Николая Матафонова по делу о гибели человека в шахте «Северопесчанская». Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Трагедия случилась 1 апреля 2024 года. В шахте произошел несанкционированный взрыв. По версии обвинения, Матафонов якобы складировал на месте ЧП неиспользованные взрывчатые вещества, а рядом разместил электродетонаторы. А затем дал указание проходчику своей бригады взять взрывной провод и подать импульс в сеть. Рабочий погиб от взрыва. Матафонова обвинили в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Однако суд оправдал его, поскольку не нашел подтверждений словам гособвинения. «Суд установил, что обвинение построено на предположениях, не подтверждено объективными доказательствами, а потому не может быть положено в основу обвинительного приговора», — отметили в инстанции. Приговор не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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