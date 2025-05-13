Москалькова выразила надежду на конструктивность в переговорах России и Украины

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Существует Надежда на решение гуманитарных вопросов, заявила Москалькова
Существует Надежда на решение гуманитарных вопросов, заявила Москалькова Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Есть надежда на конструктивное решение гуманитарных вопросов в переговорах с Украиной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«И очень хотелось бы, чтобы переговоры, которые мы все ожидаем, что начнутся с украинской стороной, продвинули в конструктивном русле эти вопросы», — передает слова Москальковой ТАСС. Она отметила, что активно сотрудничает с Министерством обороны, ФСБ и другими органами власти по теме СВО.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий, подчеркивая возможность достижения реального перемирия. На переговорах будут обсуждаться три ключевые темы: территориальные вопросы, статус Запорожской атомной электростанции и доступ Украины к реке Днепр и Черному морю.

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Есть надежда на конструктивное решение гуманитарных вопросов в переговорах с Украиной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «И очень хотелось бы, чтобы переговоры, которые мы все ожидаем, что начнутся с украинской стороной, продвинули в конструктивном русле эти вопросы», — передает слова Москальковой ТАСС. Она отметила, что активно сотрудничает с Министерством обороны, ФСБ и другими органами власти по теме СВО. В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий, подчеркивая возможность достижения реального перемирия. На переговорах будут обсуждаться три ключевые темы: территориальные вопросы, статус Запорожской атомной электростанции и доступ Украины к реке Днепр и Черному морю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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