Москалькова выразила надежду на конструктивность в переговорах России и Украины

Есть надежда на конструктивное решение гуманитарных вопросов в переговорах с Украиной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«И очень хотелось бы, чтобы переговоры, которые мы все ожидаем, что начнутся с украинской стороной, продвинули в конструктивном русле эти вопросы», — передает слова Москальковой ТАСС. Она отметила, что активно сотрудничает с Министерством обороны, ФСБ и другими органами власти по теме СВО.
В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий, подчеркивая возможность достижения реального перемирия. На переговорах будут обсуждаться три ключевые темы: территориальные вопросы, статус Запорожской атомной электростанции и доступ Украины к реке Днепр и Черному морю.
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