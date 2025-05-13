Евросоюз продолжит отказываться от российских энергоресурсов после конца СВО

Страны Евросоюза сохранит энергетический бойкот России после конфликта. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
«Еврокомиссия представила план отказа от российских энергоресурсов», — передает его слова ТАСС. Йоргенсен подчеркнул, что это решение не зависит от возможного перемирия в украинском конфликте.
Европейский Союз готовит запасные варианты на случай венгерского вето против новых антироссийских санкций. Для продления ограничений без согласия Венгрии потребуется поддержка большинства стран ЕС. В числе рассматриваемых мер — усиленный контроль за финансовыми потоками, направленный на ограничение поступления наличных средств в Россию, сообщает «Ридус».
Еврокомиссия под руководством стремится полностью отказаться от российских энергоресурсов, даже после снижения доли импорта газа с 45% до 18%. Резкое уменьшение поставок российского газа по трубопроводам вызвало рост цен на энергию в ЕС, что создало трудности для промышленности. В первом квартале 2025 года 16% всего сжиженного природного газа, импортируемого в ЕС, все еще поступает из России.
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