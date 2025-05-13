Евросоюз продолжит отказываться от российских энергоресурсов после конца СВО

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Йоргенсен, заявил, что Европа не хочет закупать российские ресурсы
Йоргенсен, заявил, что Европа не хочет закупать российские ресурсы Фото:
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Страны Евросоюза сохранит энергетический бойкот России после конфликта. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

«Еврокомиссия представила план отказа от российских энергоресурсов», — передает его слова ТАСС. Йоргенсен подчеркнул, что это решение не зависит от возможного перемирия в украинском конфликте.

Европейский Союз готовит запасные варианты на случай венгерского вето против новых антироссийских санкций. Для продления ограничений без согласия Венгрии потребуется поддержка большинства стран ЕС. В числе рассматриваемых мер — усиленный контроль за финансовыми потоками, направленный на ограничение поступления наличных средств в Россию, сообщает «Ридус». 

Еврокомиссия под руководством стремится полностью отказаться от российских энергоресурсов, даже после снижения доли импорта газа с 45% до 18%. Резкое уменьшение поставок российского газа по трубопроводам вызвало рост цен на энергию в ЕС, что создало трудности для промышленности. В первом квартале 2025 года 16% всего сжиженного природного газа, импортируемого в ЕС, все еще поступает из России.

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Страны Евросоюза сохранит энергетический бойкот России после конфликта. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. «Еврокомиссия представила план отказа от российских энергоресурсов», — передает его слова ТАСС. Йоргенсен подчеркнул, что это решение не зависит от возможного перемирия в украинском конфликте. Европейский Союз готовит запасные варианты на случай венгерского вето против новых антироссийских санкций. Для продления ограничений без согласия Венгрии потребуется поддержка большинства стран ЕС. В числе рассматриваемых мер — усиленный контроль за финансовыми потоками, направленный на ограничение поступления наличных средств в Россию, сообщает «Ридус».  Еврокомиссия под руководством стремится полностью отказаться от российских энергоресурсов, даже после снижения доли импорта газа с 45% до 18%. Резкое уменьшение поставок российского газа по трубопроводам вызвало рост цен на энергию в ЕС, что создало трудности для промышленности. В первом квартале 2025 года 16% всего сжиженного природного газа, импортируемого в ЕС, все еще поступает из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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