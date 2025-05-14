В РЖД объяснили причины невыносимой жары в вагонах, где жители ХМАО ехали в отпуск

РЖД предложила жителям ХМАО бонусные баллы из-за вышедших из строя кондиционеров
© Служба новостей «URA.RU»
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В поезде, где ехали жители ХМАО, сломались кондиционеры и пассажиры страдали от жары
В поезде, где ехали жители ХМАО, сломались кондиционеры и пассажиры страдали от жары Фото:

Федеральная пассажирская компания (дочернее общество РЖД) прокомментировала инцидент с поездом Екатеринбург — Адлер, в котором семья из ХМАО столкнулась с невыносимой жарой в вагонах и отсутствием воды. Комментарий поступил в ответ на запрос агентства URA.RU.

«Сбой работы системы кондиционирования был зафиксирован в одном из вагонов поезда № 523. Поездная бригада приняла все меры для восстановления работы оборудования и перевела пассажиров в другой вагон», — сообщили в пресс-службе АО «ФПК». Там добавили, что пассажирам предложили баллы по программе лояльности «РЖД Бонус».

Инцидент произошел летом 2024 года. Семья из ХМАО с двумя детьми ехала из Екатеринбурга в Адлер и провела несколько суток в вагоне без кондиционера, туалета, света и воды. Несмотря на обращения к проводникам и начальнику поезда, проблемы не решались. После поездки пострадавшие обратились в суд, заявив, что были вынуждены стоять в коридоре и выходить на перроны, чтобы подышать. Суд Советского района взыскал с компании 283 тысячи рублей компенсации, госпошлину и штраф.

«Перед выходом в рейс вагоны тщательно проверяют на наличие неисправностей, вагоны с неработающими кондиционерами в рейс не допускаются. Однако в процессе эксплуатации возможны сбои работы системы», — добавили представители ФПК.

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Федеральная пассажирская компания (дочернее общество РЖД) прокомментировала инцидент с поездом Екатеринбург — Адлер, в котором семья из ХМАО столкнулась с невыносимой жарой в вагонах и отсутствием воды. Комментарий поступил в ответ на запрос агентства URA.RU. «Сбой работы системы кондиционирования был зафиксирован в одном из вагонов поезда № 523. Поездная бригада приняла все меры для восстановления работы оборудования и перевела пассажиров в другой вагон», — сообщили в пресс-службе АО «ФПК». Там добавили, что пассажирам предложили баллы по программе лояльности «РЖД Бонус». Инцидент произошел летом 2024 года. Семья из ХМАО с двумя детьми ехала из Екатеринбурга в Адлер и провела несколько суток в вагоне без кондиционера, туалета, света и воды. Несмотря на обращения к проводникам и начальнику поезда, проблемы не решались. После поездки пострадавшие обратились в суд, заявив, что были вынуждены стоять в коридоре и выходить на перроны, чтобы подышать. Суд Советского района взыскал с компании 283 тысячи рублей компенсации, госпошлину и штраф. «Перед выходом в рейс вагоны тщательно проверяют на наличие неисправностей, вагоны с неработающими кондиционерами в рейс не допускаются. Однако в процессе эксплуатации возможны сбои работы системы», — добавили представители ФПК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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