Екатеринбургский «Урал» возглавит новый тренер

Евгений Калешин станет новым тренером футбольного клуба «Урал»
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Новый тренер вступит в должность по окончанию текущего сезона
Новый тренер вступит в должность по окончанию текущего сезона Фото:

Евгений Калешин возглавит футбольный клуб «Урал» после завершения текущего сезона. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Как уточняет издание, накануне Калешин посетил Екатеринбург, где встретился с президентом «Урала» Григорием Ивановым. На встрече стороны подробно обсудили условия будущего контракта, а также перспективы работы в клубе.

Евгений Калешин являлся тренером футбольного клуба «Акрон» из Тольятти. После этого, он перешел в «Чайку» из села Песчанокопского Ростовской области. Уже в начале апреля этого года было объявлено, что Калешин покидает клуб. 

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Евгений Калешин возглавит футбольный клуб «Урал» после завершения текущего сезона. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. Как уточняет издание, накануне Калешин посетил Екатеринбург, где встретился с президентом «Урала» Григорием Ивановым. На встрече стороны подробно обсудили условия будущего контракта, а также перспективы работы в клубе. Евгений Калешин являлся тренером футбольного клуба «Акрон» из Тольятти. После этого, он перешел в «Чайку» из села Песчанокопского Ростовской области. Уже в начале апреля этого года было объявлено, что Калешин покидает клуб. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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