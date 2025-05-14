Екатеринбургский «Урал» возглавит новый тренер

Евгений Калешин возглавит футбольный клуб «Урал» после завершения текущего сезона. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Как уточняет издание, накануне Калешин посетил Екатеринбург, где встретился с президентом «Урала» Григорием Ивановым. На встрече стороны подробно обсудили условия будущего контракта, а также перспективы работы в клубе.
Евгений Калешин являлся тренером футбольного клуба «Акрон» из Тольятти. После этого, он перешел в «Чайку» из села Песчанокопского Ростовской области. Уже в начале апреля этого года было объявлено, что Калешин покидает клуб.
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