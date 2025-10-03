В Свердловском краеведческом музее открывается выставка «Император Александр I и Отечественная война 1812 года». Все вещи являются артефактами времен сражения на Бородинском поле и приехали из одноименного музея-заповедника.
«Выставка посвящена не только 1812 году, но и императору Александру I — это особая личность, удивительный человек. Чем больше о нем думаешь, тем больше поражаешься масштабам и глубине личности, потому что победить гения — Наполеона — мало кому удается, он это смог и в решающей битве сокрушить выдающегося полководца той современности. Выставка заставляет задуматься о величии государственного деятеля, нашей страны, русского солдата», — сказал директор Александр Емельянов. Он также подчеркнул, что экспозиция наглядно демонстрирует падения и взлеты обеих сторон в годы Отечественной войны 1812 года.
Экспозиция проходит в рамках года, посвященного 80-летию Победы в ВОВ и Году защитника Отечества. В ней представлено три раздела: в первом показаны вехи русско-французских отношений — неудачное для русской армии военное противостояние в союзе с Австрией и Пруссией и вынужденный союз с Францией.
Второй раздел рассказывает о русской императорской армии, которая противостояла Наполеону. Здесь можно найти гравированные портреты командиров, подлинные образцы обмундирования и снаряжения, среди них — офицерский мундир лейб-гвардии Измайловского полка, принадлежавший лично Александру I.
В финальном разделе можно ознакомиться с ходом Отечественной войны 1812 года. Экспонаты представлены батальными гравюрами, археологическими находками с Бородинского поля, подлинным автографом императора и каноническим портретом Александра I в последние годы жизни, выполненным в мастерской Джорджа Доу — автора знаменитой Военной галереи Зимнего дворца.
Выставка находится в Доме Поклевских Козелл. Она будет работать до 18 января 2026 года.
