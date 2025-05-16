Крупный пермский ТРЦ ищет руководителя парка развлечений за 120 тысяч в месяц

Требуется руководитель парка развлечений в активити парк «Скай Трип». Зарплата: оклад (40 тысяч рублей), плюс премия по KPI (60 тысяч рублей) и процент с прибыли парка.
«Требуется руководитель парка развлечений. Обязанности: управление деятельностью и персоналом, контроль выполнения плана продаж и повышение показателей выручки, организация маркетинговых мероприятий, обеспечение выполнения стандартов компании и бизнес-процессов. Зарплата — от 120 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии на сайте HeadHunter.
Рабочее место руководителя находится в ТРЦ «Колизей-Синема». От кандидата требуется наличие управленческого опыта от трех лет в сфере гостеприимства, опыт организации продаж, знание основ маркетинга, планирования мероприятий и выраженные лидерские качества.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяков приглашают подработать моделью для съемок рекламы за 120 тысяч в месяц. Ежедневные выплаты за съемку в рекламной акции составляют от трех тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!