Крупный пермский ТРЦ ищет руководителя парка развлечений за 120 тысяч в месяц

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ТРЦ находится в Ленинском районе Перми
ТРЦ находится в Ленинском районе Перми Фото:

Требуется руководитель парка развлечений в активити парк «Скай Трип». Зарплата: оклад (40 тысяч рублей), плюс премия по KPI (60 тысяч рублей) и процент с прибыли парка.

«Требуется руководитель парка развлечений. Обязанности: управление деятельностью и персоналом, контроль выполнения плана продаж и повышение показателей выручки, организация маркетинговых мероприятий, обеспечение выполнения стандартов компании и бизнес-процессов. Зарплата — от 120 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии на сайте HeadHunter.

Рабочее место руководителя находится в ТРЦ «Колизей-Синема». От кандидата требуется наличие управленческого опыта от трех лет в сфере гостеприимства, опыт организации продаж, знание основ маркетинга, планирования мероприятий и выраженные лидерские качества.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяков приглашают подработать моделью для съемок рекламы за 120 тысяч в месяц. Ежедневные выплаты за съемку в рекламной акции составляют от трех тысяч рублей. 

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Требуется руководитель парка развлечений в активити парк «Скай Трип». Зарплата: оклад (40 тысяч рублей), плюс премия по KPI (60 тысяч рублей) и процент с прибыли парка. «Требуется руководитель парка развлечений. Обязанности: управление деятельностью и персоналом, контроль выполнения плана продаж и повышение показателей выручки, организация маркетинговых мероприятий, обеспечение выполнения стандартов компании и бизнес-процессов. Зарплата — от 120 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии на сайте HeadHunter. Рабочее место руководителя находится в ТРЦ «Колизей-Синема». От кандидата требуется наличие управленческого опыта от трех лет в сфере гостеприимства, опыт организации продаж, знание основ маркетинга, планирования мероприятий и выраженные лидерские качества. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков приглашают подработать моделью для съемок рекламы за 120 тысяч в месяц. Ежедневные выплаты за съемку в рекламной акции составляют от трех тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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