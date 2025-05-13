Пермяков приглашают подработать моделью для съемок рекламы за 120 тысяч в месяц

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Снимаясь в рекламе, можно заработать от 3 тысяч рублей в день
Снимаясь в рекламе, можно заработать от 3 тысяч рублей в день Фото:

В Перми ищут модель для съемок в рекламных акциях. Зарплата — до 120 тысяч рублей на руки, сообщается на сервисе по поиску работы HeadHunter.

«Ищем моделей в Перми для съемок в рекламных компаниях. Ваш вес, рост и параметры не имеют значения. Опыт работы не требуется. Оплата — от 90 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц», — говорится в описании вакансии.

График работы — свободный, по несколько часов в день. Предполагаются ежедневные выплаты за съемку в рекламной акции от трех тысяч рублей. Обязанности — участие в фото и видеосъемках в формате reels.

Ранее URA.RU сообщало, что аналитики назвали самые дефицитные вакансии на рынке труда Пермского края в мае. Больше всего в Прикамье нуждаются в продавцах и медиках. 

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В Перми ищут модель для съемок в рекламных акциях. Зарплата — до 120 тысяч рублей на руки, сообщается на сервисе по поиску работы HeadHunter. «Ищем моделей в Перми для съемок в рекламных компаниях. Ваш вес, рост и параметры не имеют значения. Опыт работы не требуется. Оплата — от 90 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц», — говорится в описании вакансии. График работы — свободный, по несколько часов в день. Предполагаются ежедневные выплаты за съемку в рекламной акции от трех тысяч рублей. Обязанности — участие в фото и видеосъемках в формате reels. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики назвали самые дефицитные вакансии на рынке труда Пермского края в мае. Больше всего в Прикамье нуждаются в продавцах и медиках. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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