Пермяков приглашают подработать моделью для съемок рекламы за 120 тысяч в месяц

В Перми ищут модель для съемок в рекламных акциях. Зарплата — до 120 тысяч рублей на руки, сообщается на сервисе по поиску работы HeadHunter.
«Ищем моделей в Перми для съемок в рекламных компаниях. Ваш вес, рост и параметры не имеют значения. Опыт работы не требуется. Оплата — от 90 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц», — говорится в описании вакансии.
График работы — свободный, по несколько часов в день. Предполагаются ежедневные выплаты за съемку в рекламной акции от трех тысяч рублей. Обязанности — участие в фото и видеосъемках в формате reels.
Ранее URA.RU сообщало, что аналитики назвали самые дефицитные вакансии на рынке труда Пермского края в мае. Больше всего в Прикамье нуждаются в продавцах и медиках.
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