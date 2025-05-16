В Челябинске перенесли остановку на железнодорожном вокзале

Остановку перенесли временно
В Челябинске трамвайную остановку «Железнодорожный вокзал» перенесена на временную площадку. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«Остановка трамваев на Разина в направлении центра временно перенесена за перекресток с Овчинникова. Строится новая удобная платформа», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сроки перенесения остановки не уточняются.
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