В Челябинске перенесли остановку на железнодорожном вокзале

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Остановку перенесли временно
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В Челябинске трамвайную остановку «Железнодорожный вокзал» перенесена на временную площадку. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. 

«Остановка трамваев на Разина в направлении центра временно перенесена за перекресток с Овчинникова. Строится новая удобная платформа», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сроки перенесения остановки не уточняются. 

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В Челябинске трамвайную остановку «Железнодорожный вокзал» перенесена на временную площадку. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.  «Остановка трамваев на Разина в направлении центра временно перенесена за перекресток с Овчинникова. Строится новая удобная платформа», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сроки перенесения остановки не уточняются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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