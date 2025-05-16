Умеров подтвердил готовность Украины на обмен пленными в формате 1000 на 1000

Умеров анонсировал обмен пленными между РФ и Украиной в формате 1000 на 1000
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На переговорах обсуждали обмен пленными
На переговорах обсуждали обмен пленными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о подготовке масштабного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000». Данное заявление прозвучало в ходе переговоров.

«В ближайшее время может пройти обмен „1000 на 1000“, — написал Умеров у себя в telegram-канале. Он также отметил, что основной темой обсуждения России и Украины в Стамбуле было прекращение огня. После конца переговоров глава российской делегации Владимир Мединский также заявил о масштабном обмене пленными по такой же формуле. 

Сегодняшние переговоры между Россией и Украиной во дворце Долмабахче на данный момент приостановлены. Встреча началась 16 мая в 13:40 по московскому времени в рабочем кабинете турецкого президента. URA.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о подготовке масштабного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000». Данное заявление прозвучало в ходе переговоров. «В ближайшее время может пройти обмен „1000 на 1000“, — написал Умеров у себя в telegram-канале. Он также отметил, что основной темой обсуждения России и Украины в Стамбуле было прекращение огня. После конца переговоров глава российской делегации Владимир Мединский также заявил о масштабном обмене пленными по такой же формуле.  Сегодняшние переговоры между Россией и Украиной во дворце Долмабахче на данный момент приостановлены. Встреча началась 16 мая в 13:40 по московскому времени в рабочем кабинете турецкого президента. URA.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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