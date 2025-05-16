Умеров подтвердил готовность Украины на обмен пленными в формате 1000 на 1000

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о подготовке масштабного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000». Данное заявление прозвучало в ходе переговоров.
«В ближайшее время может пройти обмен „1000 на 1000“, — написал Умеров у себя в telegram-канале. Он также отметил, что основной темой обсуждения России и Украины в Стамбуле было прекращение огня. После конца переговоров глава российской делегации Владимир Мединский также заявил о масштабном обмене пленными по такой же формуле.
Сегодняшние переговоры между Россией и Украиной во дворце Долмабахче на данный момент приостановлены. Встреча началась 16 мая в 13:40 по московскому времени в рабочем кабинете турецкого президента. URA.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров.
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