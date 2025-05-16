Переговоры между Россией и Украиной еще не закончены

Переговоры между делегациями России и Украины, проходящие во дворце Долмабахче в Стамбуле, взяли паузу. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговорного процесса.
«В переговорном процессе сделана пауза», — передал источник «Интерфаксу». Ранее ряд СМИ сообщал об окончании переговоров.
Прямые переговоры между российской и украинской делегациями стартовали 16 мая, примерно в 13:40 по московскому времени. Местом встречи стал рабочий офис президента Турции во дворце Долмабахче. Ход переговоров можно отслеживать на каналах URA.RU, доступных на платформах Rutube и «VK Видео».
Обновлено в 15:57 по мск: Переговорный процесс между российской и украинской делегациями завершен, участники встречи покинули место проведения. В настоящее время готовятся официальные заявления для средств массовой информации. Об этом сообщил источник ТАСС.
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