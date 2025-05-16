В Челябинске в честь 90-летия легендарного завода «Станкомаш» установили скульптуру «Инженер. Наследие». Композиция — это дань уважения тем, кто создавал и создает промышленную мощь региона и страны, отметил губернатор Алексей Текслер.
«Сегодня легендарному „Станкомашу“ исполняется 90 лет. В честь этого события открылась скульптурная композиция „Инженер. Наследие“. Композиция, открытая сегодня на территории завода — дань уважения всем, кто создавал и создает промышленную мощь Южного Урала и всей страны», — написал Текслер в своем telegram-канале.
«Станкомаш» — неотъемлемая часть Танкограда. Предприятие обеспечивало фронт оборудованием и боеприпасами. Сейчас в составе промышленной группы «Конар» завод внедряет современных технологии. В честь юбилея завода лучшие сотрудники получили грамоты. Среди них как опытные ветераны, так и молодые специалисты, добавил губернатор.
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