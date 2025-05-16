В Челябинске в честь 90-летия завода «Станкомаш» установили памятную скульптуру. Фото

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Текслер принял участие в открытии композиции «Инженер. Наследие»
Текслер принял участие в открытии композиции «Инженер. Наследие» Фото:

В Челябинске в честь 90-летия легендарного завода «Станкомаш» установили скульптуру «Инженер. Наследие». Композиция — это дань уважения тем, кто создавал и создает промышленную мощь региона и страны, отметил губернатор Алексей Текслер. 

«Сегодня легендарному „Станкомашу“ исполняется 90 лет. В честь этого события открылась скульптурная композиция „Инженер. Наследие“. Композиция, открытая сегодня на территории завода — дань уважения всем, кто создавал и создает промышленную мощь Южного Урала и всей страны», — написал Текслер в своем telegram-канале. 

«Станкомаш» — неотъемлемая часть Танкограда. Предприятие обеспечивало фронт оборудованием и боеприпасами. Сейчас в составе промышленной группы «Конар» завод внедряет современных технологии. В честь юбилея завода лучшие сотрудники получили грамоты. Среди них как опытные ветераны, так и молодые специалисты, добавил губернатор. 

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В Челябинске в честь 90-летия легендарного завода «Станкомаш» установили скульптуру «Инженер. Наследие». Композиция — это дань уважения тем, кто создавал и создает промышленную мощь региона и страны, отметил губернатор Алексей Текслер.  «Сегодня легендарному „Станкомашу“ исполняется 90 лет. В честь этого события открылась скульптурная композиция „Инженер. Наследие“. Композиция, открытая сегодня на территории завода — дань уважения всем, кто создавал и создает промышленную мощь Южного Урала и всей страны», — написал Текслер в своем telegram-канале.  «Станкомаш» — неотъемлемая часть Танкограда. Предприятие обеспечивало фронт оборудованием и боеприпасами. Сейчас в составе промышленной группы «Конар» завод внедряет современных технологии. В честь юбилея завода лучшие сотрудники получили грамоты. Среди них как опытные ветераны, так и молодые специалисты, добавил губернатор. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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