На улице Сулимова, возле «Парк Хауса» в Екатеринбурге отключилось электричество. Не работают магазины и светофоры, в домах тоже нет света, передает корреспондент URA.RU. Обесточены 15 трансформаторных подстанций, рассказали в мэрии города.
«Тут перекресток большой, движение оживленное, только что чуть-чуть велосипедиста не сбили, все разом поехали. Примечательно, что все люди вышли на улицу. Продавцы стоят и никого не пускают в магазины», — рассказал корреспондент.
В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что электричество включат через два часа. «Аварийное отключение линии электропередач. Обесточены 15 трансформаторных подстанций. Восстановление электроснабжения ожидается в течение двух часов», — сообщили в мэрии
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