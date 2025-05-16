Около «Парк Хауса» в Екатеринбурге пропало электричество. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Электричество пропало и в домах (архивное фото)
Электричество пропало и в домах (архивное фото) Фото:

На улице Сулимова, возле «Парк Хауса» в Екатеринбурге отключилось электричество. Не работают магазины и светофоры, в домах тоже нет света, передает корреспондент URA.RU. Обесточены 15 трансформаторных подстанций, рассказали в мэрии города.

«Тут перекресток большой, движение оживленное, только что чуть-чуть велосипедиста не сбили, все разом поехали. Примечательно, что все люди вышли на улицу. Продавцы стоят и никого не пускают в магазины», — рассказал корреспондент.

В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что электричество включат через два часа. «Аварийное отключение линии электропередач. Обесточены 15 трансформаторных подстанций. Восстановление электроснабжения ожидается в течение двух часов», — сообщили в мэрии

Многие магазины на улице Сулимова закрылись
Многие магазины на улице Сулимова закрылись
Фото:
Электричества нет и в «Кировском»
Электричества нет и в «Кировском»
Фото:
Свет отключили как минимум в этом районе
Свет отключили как минимум в этом районе
Фото:

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На улице Сулимова, возле «Парк Хауса» в Екатеринбурге отключилось электричество. Не работают магазины и светофоры, в домах тоже нет света, передает корреспондент URA.RU. Обесточены 15 трансформаторных подстанций, рассказали в мэрии города. «Тут перекресток большой, движение оживленное, только что чуть-чуть велосипедиста не сбили, все разом поехали. Примечательно, что все люди вышли на улицу. Продавцы стоят и никого не пускают в магазины», — рассказал корреспондент. В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что электричество включат через два часа. «Аварийное отключение линии электропередач. Обесточены 15 трансформаторных подстанций. Восстановление электроснабжения ожидается в течение двух часов», — сообщили в мэрии
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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