В зоне СВО ликвидирован белорусский нацист, воевавший на стороне Киева

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Боец ликвидированного батальона «Террор» погиб в зоне СВО в прошлом месяце
Боец ликвидированного батальона «Террор» погиб в зоне СВО в прошлом месяце Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец белорусского батальона «Террор» с позывным Рыжий, который воевал на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне спецоперации в апреле. Об этом стало известно 18 мая из некролога, опубликованного в «Белорусском добровольческом корпусе». 

«Армией России ликвидирован белорусский нацист. Боевик батальона „Террор“ с позывным Рыжий уничтожен российскими войсками 16 апреля», — пишет telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны» со ссылкой на некролог «Белорусского добровольческого корпуса». Батальон «Террор» — воинское формирование белорусских добровольцев, который просуществовал с 2022 до ноября 2024 года.

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Боец белорусского батальона «Террор» с позывным Рыжий, который воевал на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне спецоперации в апреле. Об этом стало известно 18 мая из некролога, опубликованного в «Белорусском добровольческом корпусе».  «Армией России ликвидирован белорусский нацист. Боевик батальона „Террор“ с позывным Рыжий уничтожен российскими войсками 16 апреля», — пишет telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны» со ссылкой на некролог «Белорусского добровольческого корпуса». Батальон «Террор» — воинское формирование белорусских добровольцев, который просуществовал с 2022 до ноября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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