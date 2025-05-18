В зоне СВО ликвидирован белорусский нацист, воевавший на стороне Киева

Боец белорусского батальона «Террор» с позывным Рыжий, который воевал на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне спецоперации в апреле. Об этом стало известно 18 мая из некролога, опубликованного в «Белорусском добровольческом корпусе».
«Армией России ликвидирован белорусский нацист. Боевик батальона „Террор“ с позывным Рыжий уничтожен российскими войсками 16 апреля», — пишет telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны» со ссылкой на некролог «Белорусского добровольческого корпуса». Батальон «Террор» — воинское формирование белорусских добровольцев, который просуществовал с 2022 до ноября 2024 года.
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