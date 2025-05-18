Дуров намекнул, что Франция просила Telegram заткнуть консерваторов в Румынии

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Дуров встал на защиту граждан Румынии в преддверии выборов
Дуров встал на защиту граждан Румынии в преддверии выборов Фото:

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров намекнул, что одна западноевропейская страна требовала от Telegram блокировки консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Свой пост в Telegram он сопроводил эмодзи багета, намекнув таким образом на Францию, в которой ранее задерживали Дурова.

«Одно западноевропейское правительство (угадайте, какое „смайлик багета“) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов», — написал Павел Дуров в своем telegram-канале. Он добавил, что категорически отказался, поскольку Telegram не собирается ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы.

По словам Дурова, нельзя защищать демократию, разрушая ее. «Вы не можете „бороться с вмешательством в выборы“, вмешиваясь в выборы. Либо у вас есть свобода слова и честные выборы — либо нет», — сообщи Дуров, подчеркнув, что румыны заслуживают и первого, и второго.

Ранее, в августе 2024 года, Дуров задержали в аэропорту Франции. По некоторой информации, основателя Telegram обвиняли в недостаточном контроле за тем, как в стране проводят контрабанду наркотиков, мошенничество и отмывание денег. Дурову предъявили обвинение в шести правонарушениях, среди которых — отказ предоставлять данные органам по запросу, а после этого отпустили под залог в пять миллионов долларов.

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Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров намекнул, что одна западноевропейская страна требовала от Telegram блокировки консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Свой пост в Telegram он сопроводил эмодзи багета, намекнув таким образом на Францию, в которой ранее задерживали Дурова. «Одно западноевропейское правительство (угадайте, какое „смайлик багета“) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов», — написал Павел Дуров в своем telegram-канале. Он добавил, что категорически отказался, поскольку Telegram не собирается ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы. По словам Дурова, нельзя защищать демократию, разрушая ее. «Вы не можете „бороться с вмешательством в выборы“, вмешиваясь в выборы. Либо у вас есть свобода слова и честные выборы — либо нет», — сообщи Дуров, подчеркнув, что румыны заслуживают и первого, и второго. Ранее, в августе 2024 года, Дуров задержали в аэропорту Франции. По некоторой информации, основателя Telegram обвиняли в недостаточном контроле за тем, как в стране проводят контрабанду наркотиков, мошенничество и отмывание денег. Дурову предъявили обвинение в шести правонарушениях, среди которых — отказ предоставлять данные органам по запросу, а после этого отпустили под залог в пять миллионов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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