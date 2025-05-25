Мэр из ХМАО объявил об отставке

Глава поселения Барсово (Сургутский район ХМАО) Виталий Волкогон досрочно сложил полномочия из-за болезни. Об этом URA.RU рассказал сам Волкогон.
«По состоянию здоровья принял непростое решение — сложить полномочия главы Барсово. Благодарю всех избирателей, кто доверил мне поселок в сентябре 2023 года. К сожалению, не рассчитал силы, и жизненные обстоятельства заставляют принять такое нелегкое решение», — сообщил Волкогон.
Ранее URA.RU писало, что прошлого главу поселка Вячеслава Позднякова уволили из-за конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы. Его также обвиняли в халатности из-за нерасселения аварийного дома и в нецелевом расходовании бюджета. По одному из эпизодов суд вынес ему оправдательный приговор, однако другие обвинения на данный момент остаются предметом судебных разбирательств.
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