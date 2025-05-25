25 мая 2025

Мэр из ХМАО объявил об отставке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэр Барсово Волкогон досрочно покинул пост из-за болезни
Мэр Барсово Волкогон досрочно покинул пост из-за болезни Фото:

Глава поселения Барсово (Сургутский район ХМАО) Виталий Волкогон досрочно сложил полномочия из-за болезни. Об этом URA.RU рассказал сам Волкогон.

«По состоянию здоровья принял непростое решение — сложить полномочия главы Барсово. Благодарю всех избирателей, кто доверил мне поселок в сентябре 2023 года. К сожалению, не рассчитал силы, и жизненные обстоятельства заставляют принять такое нелегкое решение», — сообщил Волкогон.

Ранее URA.RU писало, что прошлого главу поселка Вячеслава Позднякова уволили из-за конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы. Его также обвиняли в халатности из-за нерасселения аварийного дома и в нецелевом расходовании бюджета. По одному из эпизодов суд вынес ему оправдательный приговор, однако другие обвинения на данный момент остаются предметом судебных разбирательств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава поселения Барсово (Сургутский район ХМАО) Виталий Волкогон досрочно сложил полномочия из-за болезни. Об этом URA.RU рассказал сам Волкогон. «По состоянию здоровья принял непростое решение — сложить полномочия главы Барсово. Благодарю всех избирателей, кто доверил мне поселок в сентябре 2023 года. К сожалению, не рассчитал силы, и жизненные обстоятельства заставляют принять такое нелегкое решение», — сообщил Волкогон. Ранее URA.RU писало, что прошлого главу поселка Вячеслава Позднякова уволили из-за конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы. Его также обвиняли в халатности из-за нерасселения аварийного дома и в нецелевом расходовании бюджета. По одному из эпизодов суд вынес ему оправдательный приговор, однако другие обвинения на данный момент остаются предметом судебных разбирательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...