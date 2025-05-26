26 мая 2025

Песков назвал главное, что не обсуждается на переговорах по Украине

Песков: переговоры по Украине не предполагают возобновление зерновой сделки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зерновая сделка не обсуждается на переговорах по Украине
Зерновая сделка не обсуждается на переговорах по Украине Фото:

В рамках текущих переговоров по Украине восстановление Черноморской зерновой инициативы (так называемой зерновой сделки) не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас об этом речи не идет. Сейчас другая модальность переговоров», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что главной целью переговоров с Украиной является устранение первопричин конфликта и защита национальных интересов России. В МИД России также отмечали, что заявления Киева о готовности к прекращению огня рассматриваются как попытка выиграть время для перевооружения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рамках текущих переговоров по Украине восстановление Черноморской зерновой инициативы (так называемой зерновой сделки) не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Сейчас об этом речи не идет. Сейчас другая модальность переговоров», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что главной целью переговоров с Украиной является устранение первопричин конфликта и защита национальных интересов России. В МИД России также отмечали, что заявления Киева о готовности к прекращению огня рассматриваются как попытка выиграть время для перевооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...