26 мая 2025

Экс-чиновник челябинского правительства стал вице-мэром Копейска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Рукавишников поработал на госслужбе и в бизнесе
Александр Рукавишников поработал на госслужбе и в бизнесе Фото:

Бывший заместитель управделами губернатора и правительства Челябинской области Александр Рукавишников назначен вице-мэром Копейска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Копейске на должность заместителя главы городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике назначен Александр Рукавишников. С 2015 года по 2020 год он работал заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области», — сообщается на сайте администрации города.

Рукавишникову 52 года. Он также работал в коммерческих структурах. В последние три года трудился заместителем гендиректора регионального фонда развития предпринимательства «Мой бизнес».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший заместитель управделами губернатора и правительства Челябинской области Александр Рукавишников назначен вице-мэром Копейска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Копейске на должность заместителя главы городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике назначен Александр Рукавишников. С 2015 года по 2020 год он работал заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области», — сообщается на сайте администрации города. Рукавишникову 52 года. Он также работал в коммерческих структурах. В последние три года трудился заместителем гендиректора регионального фонда развития предпринимательства «Мой бизнес».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...