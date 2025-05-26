Экс-чиновник челябинского правительства стал вице-мэром Копейска

Бывший заместитель управделами губернатора и правительства Челябинской области Александр Рукавишников назначен вице-мэром Копейска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Копейске на должность заместителя главы городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике назначен Александр Рукавишников. С 2015 года по 2020 год он работал заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области», — сообщается на сайте администрации города.
Рукавишникову 52 года. Он также работал в коммерческих структурах. В последние три года трудился заместителем гендиректора регионального фонда развития предпринимательства «Мой бизнес».
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