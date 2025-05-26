26 мая 2025

Русский голос Джонни Деппа везет премьеру в театр свердловского миллиардера

Александр Баргман покажет в Верхней Пышме постановку о Дитрих
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два года Александр Баргман успешно провел гастроли в Theatrum
Два года Александр Баргман успешно провел гастроли в Theatrum Фото:

Александр Баргман, режиссер и главный голос Джонни Деппа, проведет премьерный показ в частном универсальном театре Theatrum, который создан по инициативе одного крупного промышленника. На площадке в Верхней Пышме свердловчане увидят постановку «Марлен Дитрих. Вслух и шепотом...», рассказали URA.RU представители театра.

«Моноспектакль, поставленный режиссером Александром Баргманом, основан на текстах, мемуарах великой женщины, актрисы, певицы, любовницы, а также воспоминаниях тех, кого „коснулась своим крылом“ эта фантастическая птица. Исполнит роль Марлен Дитрих блестящая петербургская актриса Олеся Казанцева», — поделились в Theatrum.

Премьера пройдет 6 июня. Билетов осталось мало: сейчас в продаже находится всего около 20 штук.

С таким же успехом Баргман дважды привозил моноспектакль о французской певице Эдит Пиаф. Исполнительница главной роли Олеся Казанцева признавалась, что одна из зрительниц ходила на постановку пять раз подряд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александр Баргман, режиссер и главный голос Джонни Деппа, проведет премьерный показ в частном универсальном театре Theatrum, который создан по инициативе одного крупного промышленника. На площадке в Верхней Пышме свердловчане увидят постановку «Марлен Дитрих. Вслух и шепотом...», рассказали URA.RU представители театра. «Моноспектакль, поставленный режиссером Александром Баргманом, основан на текстах, мемуарах великой женщины, актрисы, певицы, любовницы, а также воспоминаниях тех, кого „коснулась своим крылом“ эта фантастическая птица. Исполнит роль Марлен Дитрих блестящая петербургская актриса Олеся Казанцева», — поделились в Theatrum. Премьера пройдет 6 июня. Билетов осталось мало: сейчас в продаже находится всего около 20 штук. С таким же успехом Баргман дважды привозил моноспектакль о французской певице Эдит Пиаф. Исполнительница главной роли Олеся Казанцева признавалась, что одна из зрительниц ходила на постановку пять раз подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...