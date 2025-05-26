Русский голос Джонни Деппа везет премьеру в театр свердловского миллиардера

Александр Баргман, режиссер и главный голос Джонни Деппа, проведет премьерный показ в частном универсальном театре Theatrum, который создан по инициативе одного крупного промышленника. На площадке в Верхней Пышме свердловчане увидят постановку «Марлен Дитрих. Вслух и шепотом...», рассказали URA.RU представители театра.
«Моноспектакль, поставленный режиссером Александром Баргманом, основан на текстах, мемуарах великой женщины, актрисы, певицы, любовницы, а также воспоминаниях тех, кого „коснулась своим крылом“ эта фантастическая птица. Исполнит роль Марлен Дитрих блестящая петербургская актриса Олеся Казанцева», — поделились в Theatrum.
Премьера пройдет 6 июня. Билетов осталось мало: сейчас в продаже находится всего около 20 штук.
С таким же успехом Баргман дважды привозил моноспектакль о французской певице Эдит Пиаф. Исполнительница главной роли Олеся Казанцева признавалась, что одна из зрительниц ходила на постановку пять раз подряд.
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