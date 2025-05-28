В галерею экс-банкира из Екатеринбурга привезли сотни неповторимых экспонатов. Фото

В «Главном проспекте» в Екатеринбурге стартовал новый выставочный сезон

28 мая 2025 в 18:20 Размер текста - 17 +

Все выставки открыли 27 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU В международном центре искусств «Главный проспект», который создал экс-банкир и меценат Олег Гусев, открылся новый выставочный сезон. Для посетителей стала доступна живопись, в которой можно увидеть русскую или южноамериканскую самобытность, монументальные исторические работы и многое другое. Работы выставляемых художников находятся в частных коллекциях в России, Казахстане, Швеции, Германии, Италии. Что уже доступно в галерее — в обзоре URA.RU. «Летопись героев» Монументальные работы Андрея Прохорова в жанре исторической живописи расположились на первом этаже «Главного проспекта». Прохоров в своих работах показывает таких героев, как Ермак, Илья Муромец, а также стрельцов, змееборцев и других персонажей. Посетители увидят произведения, похожие на огромные книжные иллюстрации. «Искусство без границ» Здесь же, на первом этаже, находятся полотна разных авторов. Среди них — Елизавета Нетреба и ее муж Руслан Саржанов. Они уделили внимание русским традициям: среди ярких произведений можно найти скоморохов, ряженных на Масленицу красавиц, шаманов. По соседству есть холсты на историческую тему от Александра Ремезова и Сергея Костылева. В экспозиции представлены и легендарные уральские художники — Миша Брусиловский и Виталий Волович. «Какой наив» На втором этаже галереи находятся картины из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Экспозиция стала частью фестиваля наивного и аутсайдерского искусства «Иное/Наивное». Всего представлено 50 произведений наивных художников рубежа XIX—XX веков и до наших дней. Выставка проработает до 13 июля. Живопись и графика династии Ефремовых Также на втором этаже галереи находится экспозиция «Уральские горы и Анды. Искусство без границ». На ней можно найти серию пейзажей Урала Алексея Ефремова, графику и портреты из Южной Америки Анны Ефремовой. Во время двухнедельной поездки в Чили отец и дочь создали 30 работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В международном центре искусств «Главный проспект», который создал экс-банкир и меценат Олег Гусев, открылся новый выставочный сезон. Для посетителей стала доступна живопись, в которой можно увидеть русскую или южноамериканскую самобытность, монументальные исторические работы и многое другое. Работы выставляемых художников находятся в частных коллекциях в России, Казахстане, Швеции, Германии, Италии. Что уже доступно в галерее — в обзоре URA.RU. Монументальные работы Андрея Прохорова в жанре исторической живописи расположились на первом этаже «Главного проспекта». Прохоров в своих работах показывает таких героев, как Ермак, Илья Муромец, а также стрельцов, змееборцев и других персонажей. Посетители увидят произведения, похожие на огромные книжные иллюстрации. Здесь же, на первом этаже, находятся полотна разных авторов. Среди них — Елизавета Нетреба и ее муж Руслан Саржанов. Они уделили внимание русским традициям: среди ярких произведений можно найти скоморохов, ряженных на Масленицу красавиц, шаманов. По соседству есть холсты на историческую тему от Александра Ремезова и Сергея Костылева. В экспозиции представлены и легендарные уральские художники — Миша Брусиловский и Виталий Волович. На втором этаже галереи находятся картины из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Экспозиция стала частью фестиваля наивного и аутсайдерского искусства «Иное/Наивное». Всего представлено 50 произведений наивных художников рубежа XIX—XX веков и до наших дней. Выставка проработает до 13 июля. Также на втором этаже галереи находится экспозиция «Уральские горы и Анды. Искусство без границ». На ней можно найти серию пейзажей Урала Алексея Ефремова, графику и портреты из Южной Америки Анны Ефремовой. Во время двухнедельной поездки в Чили отец и дочь создали 30 работ.