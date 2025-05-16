В Екатеринбург привезли тысячу уникальных работ со всего мира. Фото

В Екатеринбурге стартует фестиваль наивного искусства «Иное/Наивное»

16 мая 2025 в 20:22 Размер текста - 17 +

Посетители смогут увидеть 110 художников Фото: Илья Московец © URA.RU С мая по июль в Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль наивного и аутсайдерского искусства «Иное/Наивное». На семи площадках откроется сразу 16 новых выставок, 1000 экспонатов из России, Армении, Хорватии и Доминиканской Республики представлены из частных коллекций. Что можно увидеть с 17 мая — в материале URA.RU. «Эрмитаж-Урал» В музее представлено две выставки наивного искусства. Первая — «Толстой, Мороз и другие…» — проработает до 27 июля. На ней можно найти семь разделов, каждый посвящен отдельному художнику — Владимиру Морозу, Николаю Комолову, Павлу Леонову, Анастасии Дербеневой, Любови Майковой и Василию Григорьеву. Работы можно найти в западноевропейском искусстве. Вторая экспозиция носит название «Живопись Константина Мурадова», она находится в атриуме и холле второго этажа. Здесь гости познакомятся с работами, которые привезли из армянского музея «ТАПАН». Для выставки картины из своих коллекций предоставили сам Константин Мурадов и Астхик Авагян. Музей изобразительных искусств На площадке посетители найдут три выставки. Это «Вечереет…» от художницы Нины Габриэлян» в Северной антресоли, «Огнем и светом» Гаянэ Шушеци» в постоянной экспозиции отечественного искусства ХХ века и живопись Владимира Богданова» — племянника одного из самых известных авангардистов Казимира Малевича — в постоянной экспозиции русского авангарда. Первая экспозиция будет доступна до 13 июля, остальные — до 27 июля. Музей наива До 20 июля на площадке можно посмотреть выставку «Специалисты по Раю» с русским наивом, а также постоянную экспозицию с работами из коллекции экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом). Картины занимают первый и второй этаж. Музей Андеграунда Выставка «OUTвижн» будет работать до 29 июня. Здесь посетители найдут более 50 оригинальных произведений художников, которые известны за пределами России. Галерея «Поле» До 13 июля на площадке можно найти работы и досочки Дмитрия Бухрова. Всего представлено 44 картины, центральным персонажем выступают ангелы, а в произведениях прослеживается юмор. Арт-клуб «Татьянин День» Здесь до 24 мая пройдет предаукционная выставка. Среди лотов числится работа «Петух» хорватского мастера Мато Тота в технике подстекольной живописи, стеклодувные скульптуры Альберта Коровкина — всемирно известного представителя наива, работы из Доминиканской Республики. Стартовая цена некоторых произведений начинается от одного рубля. Уличная галерея у ресторана Forest С мая по октябрь возле заведения можно увидеть 10 работ художников-наивистов: Александра Лысякова, Альфрида Шаймарданова, Алевтины Пыжовой, Альберта Коровкина, Алексея Языкова, Юрия Шерова. Также будет хорватский наив — Дражен Тетец, Иван Веченай и Мийо Ковачич. До 1 июня в ресторанах «Паштет», «Гурмадзе» и Forest введут специальные блюда по мотивам произведений: свекольник, десерт с муссом из белого шоколада с ванилью и малиновым конфи или коктейль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С мая по июль в Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль наивного и аутсайдерского искусства «Иное/Наивное». На семи площадках откроется сразу 16 новых выставок, 1000 экспонатов из России, Армении, Хорватии и Доминиканской Республики представлены из частных коллекций. Что можно увидеть с 17 мая — в материале URA.RU. В музее представлено две выставки наивного искусства. Первая — «Толстой, Мороз и другие…» — проработает до 27 июля. На ней можно найти семь разделов, каждый посвящен отдельному художнику — Владимиру Морозу, Николаю Комолову, Павлу Леонову, Анастасии Дербеневой, Любови Майковой и Василию Григорьеву. Работы можно найти в западноевропейском искусстве. Вторая экспозиция носит название «Живопись Константина Мурадова», она находится в атриуме и холле второго этажа. Здесь гости познакомятся с работами, которые привезли из армянского музея «ТАПАН». Для выставки картины из своих коллекций предоставили сам Константин Мурадов и Астхик Авагян. На площадке посетители найдут три выставки. Это «Вечереет…» от художницы Нины Габриэлян» в Северной антресоли, «Огнем и светом» Гаянэ Шушеци» в постоянной экспозиции отечественного искусства ХХ века и живопись Владимира Богданова» — племянника одного из самых известных авангардистов Казимира Малевича — в постоянной экспозиции русского авангарда. Первая экспозиция будет доступна до 13 июля, остальные — до 27 июля. До 20 июля на площадке можно посмотреть выставку «Специалисты по Раю» с русским наивом, а также постоянную экспозицию с работами из коллекции экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом). Картины занимают первый и второй этаж. Выставка «OUTвижн» будет работать до 29 июня. Здесь посетители найдут более 50 оригинальных произведений художников, которые известны за пределами России. До 13 июля на площадке можно найти работы и досочки Дмитрия Бухрова. Всего представлено 44 картины, центральным персонажем выступают ангелы, а в произведениях прослеживается юмор. Здесь до 24 мая пройдет предаукционная выставка. Среди лотов числится работа «Петух» хорватского мастера Мато Тота в технике подстекольной живописи, стеклодувные скульптуры Альберта Коровкина — всемирно известного представителя наива, работы из Доминиканской Республики. Стартовая цена некоторых произведений начинается от одного рубля. С мая по октябрь возле заведения можно увидеть 10 работ художников-наивистов: Александра Лысякова, Альфрида Шаймарданова, Алевтины Пыжовой, Альберта Коровкина, Алексея Языкова, Юрия Шерова. Также будет хорватский наив — Дражен Тетец, Иван Веченай и Мийо Ковачич. До 1 июня в ресторанах «Паштет», «Гурмадзе» и Forest введут специальные блюда по мотивам произведений: свекольник, десерт с муссом из белого шоколада с ванилью и малиновым конфи или коктейль.