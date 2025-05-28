28 мая 2025

Колонии избежал таксист, задавивший свердловского чемпиона по пауэрлифтингу

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя судили по части третьей статьи 264 УК РФ
Водителя судили по части третьей статьи 264 УК РФ Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) суд вынес приговор 53-летнему таксисту, который случайно насмерть задавил 29-летнего чемпиона РФ по пауэрлифтингу. Обвиняемому назначили 2,5 года принудительных работ, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Верхнепышминский горсуд назначил виновному наказание в виде двух лет и шести месяцев принудительных работ, с удержанием 10% зарплаты в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев», — пояснили там. Семье погибшего мужчина выплатит более 1,7 миллиона рублей.

Смертельная авария случилась в мае 2024-го в саду «Сагра-1». Таксист переехал молодого человека, который, выйдя из машины, упал на землю. Водитель стал разворачивать машину и не заметил его. Пассажиром оказался инвалид, который незадолго до ДТП подтвердил свой титул чемпиона, выиграв кубок страны. В роковой день он ехал отмечать победу.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) суд вынес приговор 53-летнему таксисту, который случайно насмерть задавил 29-летнего чемпиона РФ по пауэрлифтингу. Обвиняемому назначили 2,5 года принудительных работ, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Верхнепышминский горсуд назначил виновному наказание в виде двух лет и шести месяцев принудительных работ, с удержанием 10% зарплаты в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев», — пояснили там. Семье погибшего мужчина выплатит более 1,7 миллиона рублей. Смертельная авария случилась в мае 2024-го в саду «Сагра-1». Таксист переехал молодого человека, который, выйдя из машины, упал на землю. Водитель стал разворачивать машину и не заметил его. Пассажиром оказался инвалид, который незадолго до ДТП подтвердил свой титул чемпиона, выиграв кубок страны. В роковой день он ехал отмечать победу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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