В Магнитогорске Челябинской области в городском курорте «Притяжение» возведут крупный жилой район. Там построят десять зданий, более 680 квартир, подземный паркинг и планировки с террасами. В рамках первой очереди будет построено два жилых дома, объединенных стилобатной частью, сообщили в пресс-службе застройщика «Голос».
«Над землей жилые здания будут восприниматься как десять отдельных — разной высотности — две 16-этажные и восемь 9-этажных секций. Такое архитектурное решение создаст ощущение квартальной застройки и придаст району выразительный силуэт», — сообщили в пресс-службе застройщика.
Как отметили в пресс-службе, все объекты строятся по монолитно-кирпичной технологии, квартиры будут сдаваться с черновой отделкой. Там будут как студии, так и 4-комнатные квартиры площадью от 32 до 95 квадратных метров. Предусмотрены варианты с террасами на верхних этажах и уникальные лоты с террасами на стилобате. Также в проекте — планировки с мастер-спальнями, гардеробными, двумя санузлами и кухнями-гостиными.
Первая очередь строительства предусматривает сдачу квартир, рассчитанных на проживание до 1500 человек. Общая площадь жилых и коммерческих помещений на этом этапе составит 44 тысячи квадратных метров. Вся территория жилого района в перспективе займет более 32 гектаров в непосредственной близости к парковой зоне. В результате там появится полноценный жилой кластер с несколькими очередями жилой застройки, развитой инфраструктурой и единой архитектурной концепцией.
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