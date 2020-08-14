14 августа 2020

В Екатеринбурге выбрали самую красивую девушку. Главный приз на крыше ТЦ вручил мэр. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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День города в Екатеринбурге
Злата Памурзина переехала в Екатеринбург из Перми ради спортивной карьеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Мисс Екатеринбург-2020» стала 18-летняя спортсменка, занимающаяся фигурным катанием, Злата Памурзина, которая также выиграла в номинации «Приз зрительских симпатий». Церемония награждения, прошедшая на крыше ТЦ «Пассаж», закрыла программу мероприятий в рамках Дня города в уральской столице.

Корону из уральских самоцветов Памурзиной вручил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Помимо короны, Памурзина получила сертификат на миллион рублей на покупку квартиры в элитном ЖК, сертификат на полный курс серфинга, электровелосипед, годовую клубную карту в фитнес-клуб, а также сертификат на обучение в школе стиля и макияжа.

Первой вице-мисс Екатеринбурга стала 21-летняя Юлия Шагапова, второй вице-мисс — 22-летняя Алина Галеева. Им достались сертификаты на 500 тысяч рублей на покупку квартиры.

День города в Екатеринбурге
Злата Памурзина и другие обладательницы главных призов конкурса красоты
Фото: Анна Майорова © URA.RU
День города в Екатеринбурге
Победительницу поздравлял мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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