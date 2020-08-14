«Мисс Екатеринбург-2020» стала 18-летняя спортсменка, занимающаяся фигурным катанием, Злата Памурзина, которая также выиграла в номинации «Приз зрительских симпатий». Церемония награждения, прошедшая на крыше ТЦ «Пассаж», закрыла программу мероприятий в рамках Дня города в уральской столице.
Корону из уральских самоцветов Памурзиной вручил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Помимо короны, Памурзина получила сертификат на миллион рублей на покупку квартиры в элитном ЖК, сертификат на полный курс серфинга, электровелосипед, годовую клубную карту в фитнес-клуб, а также сертификат на обучение в школе стиля и макияжа.
Первой вице-мисс Екатеринбурга стала 21-летняя Юлия Шагапова, второй вице-мисс — 22-летняя Алина Галеева. Им достались сертификаты на 500 тысяч рублей на покупку квартиры.
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