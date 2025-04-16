Обладательница титула «Мисс Екатеринбург-2020» Злата Помурзина выходит замуж. Ее избранником стал хоккеист Данил Мыльников.
«Каждый день получаю сообщения, что у нас не самый легкий дресс-код для гостей на свадьбу, поэтому поддерживаю, как могу. Ушла от черного к предстоящим мероприятиям», — с такими словами Злата выставила фото в соцсетях.
О будущем муже мисс известно, что он был воспитанником ХК «Автомобилист» и экс-капитаном МХК «Авто», а сейчас играет в качестве нападающего в составе «Горняк-УГМК». Данилу 22 года, как и девушке, родом он из Сысерти, обучался в училище олимпийского резерва.
Злата Помурзина родилась в Перми, но позже семья переехала в Екатеринбург. В свободное от учебы время девушка занималась фигурным катанием и даже стала двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой России, серебряным призером Чемпионата мира. Сейчас Злата входит в команду WEDDING.LULU и организовывает свадьбы.
Девушка стала «Мисс Екатеринбург» в пандемийный 2020 год. Церемония награждения тогда прошла на крыше ТЦ «Пассаж», а в качестве приза красавице вручили 1 млн рублей на покупку квартиры в элитном ЖК. На тот момент Злате было 18 лет.
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