Экс-глава вещевого управления Росгвардии брал взятку за перенос сроков поставок

Бывший начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин получил взятку в размере шести млн рублей за неоднократные переносы сроков поставки товаров по государственному контракту. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Александр Бусыгин получил взятку <...> в размере 6 млн рублей за неоднократные переносы сроков поставок продукции по госконтракту», — заявил источник агентству ТАСС. По его словам, деньги передали руководитель АО «Дзержинская швейная фабрика „Русь“» Дмитрий Громов и директор ООО «СК Ресурс», ООО «Ресурс групп» Валентина Елисеева. Бусыгин, в свою очередь, соглашался сдвигать сроки поставки продукции в обмен на денежное вознаграждение.
Следствие установило, что между Росгвардией и «Дзержинской швейной фабрикой „Русь“» были заключены госконтракты на поставку 61 тысячи несессеров со средствами личной гигиены общей стоимостью около 216 миллионов рублей. Для исполнения обязательств предприятие привлекло подрядчиков — «СК Ресурс» и «Ресурс групп», руководимых Елисеевой. В ходе исполнения контракта Громов неоднократно просил Бусыгина перенести сроки отгрузки продукции, чтобы избежать штрафов и неустоек за просрочку, а также облегчить выполнение условий договора. За согласование переносов и общее покровительство Бусыгин потребовал 6 млн рублей, на что представители фабрики согласились.
В отношении Дмитрия Громова и Валентины Елисеевой возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Александр Бусыгин проходит обвиняемым по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ведется следствие.
Ранее Александру Бусыгину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере при исполнении госконтрактов на поставку средств личной гигиены для Росгвардии. Следствие установило, что действия Бусыгина привели к невыполнению контрактов и материальному ущербу государству.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.