На концерте МакSим в Екатеринбурге пресекли провокацию

МакSим была хедлайнером празднования 20-летия Академического
Неизвестный попытался пронести бутылку с бензином на концерт МакSим в Екатеринбурге. Певица выступала 1 июня на 20-летии Академического. Горожанина удалось вовремя остановить, сообщил URA.RU источник.
«Зачем он взял с собой горючее — неизвестно», — сказал собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Без инцидентов на самом концерте при этом не обошлось. Охране пришлось ловить фанатов, пытавшихся прорваться к певице.
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