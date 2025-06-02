02 июня 2025

На концерте МакSим в Екатеринбурге пресекли провокацию

На концерт МакSим в Екатеринбурге мужчина пытался пронести бутылку с бензином
© Служба новостей «URA.RU»
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МакSим была хедлайнером празднования 20-летия Академического
МакSим была хедлайнером празднования 20-летия Академического Фото:

Неизвестный попытался пронести бутылку с бензином на концерт МакSим в Екатеринбурге. Певица выступала 1 июня на 20-летии Академического. Горожанина удалось вовремя остановить, сообщил URA.RU источник.

«Зачем он взял с собой горючее — неизвестно», — сказал собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Без инцидентов на самом концерте при этом не обошлось. Охране пришлось ловить фанатов, пытавшихся прорваться к певице.

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Неизвестный попытался пронести бутылку с бензином на концерт МакSим в Екатеринбурге. Певица выступала 1 июня на 20-летии Академического. Горожанина удалось вовремя остановить, сообщил URA.RU источник. «Зачем он взял с собой горючее — неизвестно», — сказал собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Без инцидентов на самом концерте при этом не обошлось. Охране пришлось ловить фанатов, пытавшихся прорваться к певице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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